الرئيس الصيني يوجه بفتح تحقيق فوري في انفجار مصنع ألعاب نارية بوسط البلاد

وجه الرئيس الصيني شي جين بينج ، السلطات ببذل كل الجهود الممكنة لإنقاذ المصابين والبحث عن المفقودين جراء الانفجار الذي وقع في مصنع للألعاب النارية في مقاطعة "هونان" بوسط البلاد.

كما أصدر شي - حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - تعليمات بتكثيف عمليات فحص وتحليل المخاطر والسيطرة عليها في القطاعات الرئيسية وتحسين إدارة السلامة العامة وبذل كل الجهود لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وطالب شي بإجراء تحقيق فوري في أسباب وقوع هذا الحادث، مشددا على ضرورة محاسبة المسئولين عنه.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء لي تشيانج إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز سلامة أماكن العمل في جميع القطاعات لمنع وقوع حوادث كبرى.

وكانت وسائل إعلامية قد أفادت قبل قليل بمصرع 21 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين؛ إثر وقوع انفجار في مصنع للألعاب النارية بمدينة "ليويانج" في مقاطعة "هونان" وسط البلاد.