قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى مدبولي: مستمرون في دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد
ليلة الحسم.. صراع ثلاثي مشتعل على لقب الدوري بجولة لا تقبل القسمة.. الأهلي في اختبار صعب أمام إنبي.. والزمالك يلتقى سموحة لاستعادة الثقة.. وبيراميدز يواجه سيراميكا كليوباترا
رئيس وزراء كندا: الهجمات الإيرانية على الإمارات غير مبررة ويجب خفض التصعيد
"حماة التراث".. كواليس مواجهة تهريب الآثار المصرية من المنافذ إلى استعادتها قبل الضياع
حتى الجامعة.. مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين يحسم الجدل حول تحمّل نفقات تعليم الأبناء
6 أعوام على ذكرى رحيل الطبلاوي.. من أشهر قراء القرآن وسر تأخر التحاقه بالإذاعة 9 سنوات
هبوط مفاجئ.. أسعار الفراخ تتراجع 15 جنيها في الكيلو اليوم
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري
رئيس البرلمان الإيراني: شر أمريكا وحلفائها سينتهي في مضيق هرمز
أسفلت من رماد قصب السكر.. ابتكار أخضر يعيد رسم ملامح الطرق عالميا
وزير الصناعة يبحث مع غرفة الأدوية تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات
مصر تدخل مرحلة جديدة في القطاع.. مدبولي يفتتح مركز الخدمات الضريبية اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الصيني يوجه بفتح تحقيق فوري في انفجار مصنع ألعاب نارية بوسط البلاد

الرئيس الصيني يوجه بفتح تحقيق فوري في انفجار مصنع ألعاب نارية بوسط البلاد
الرئيس الصيني يوجه بفتح تحقيق فوري في انفجار مصنع ألعاب نارية بوسط البلاد
أ ش أ

وجه الرئيس الصيني شي جين بينج ، السلطات ببذل كل الجهود الممكنة لإنقاذ المصابين والبحث عن المفقودين جراء الانفجار الذي وقع في مصنع للألعاب النارية في مقاطعة "هونان" بوسط البلاد.

كما أصدر شي - حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - تعليمات بتكثيف عمليات فحص وتحليل المخاطر والسيطرة عليها في القطاعات الرئيسية وتحسين إدارة السلامة العامة وبذل كل الجهود لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وطالب شي بإجراء تحقيق فوري في أسباب وقوع هذا الحادث، مشددا على ضرورة محاسبة المسئولين عنه.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء لي تشيانج إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز سلامة أماكن العمل في جميع القطاعات لمنع وقوع حوادث كبرى.

وكانت وسائل إعلامية قد أفادت قبل قليل بمصرع 21 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين؛ إثر وقوع انفجار في مصنع للألعاب النارية بمدينة "ليويانج" في مقاطعة "هونان" وسط البلاد.

الرئيس الصيني شي جين بينج إنقاذ المصابين البحث عن المفقودين مصنع للألعاب النارية مقاطعة هونان بوسط البلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

1600 جنيه على البطاقة .. اسهل طريقه للحصول على منحة التموين

1600 جنيه للبطاقة.. أسهل طريقة للحصول على منحة التموين

ترامب

البيت الأبيض تحت الحصار .. إطلاق نار أثناء مؤتمر صحفي للرئيس ترامب

مصر للطيران

قرار عاجل في مصر للطيران بـ تعليق رحلاتها لـ 3 مدن إماراتية حتى إشعار آخر

عمرو أديب

مش بهدد حد | انفعال عمرو أديب على الهواء لسبب صادم

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

الزمالك

هاني رمزي: التوتر سيطر على لاعبي الزمالك في القمة

الاهلي

نجم الأهلي السابق: الدافع لدي الأحمر أقوى من إنبي

بيراميدز

قمة حاسمة في سباق اللقب.. بيراميدز يصطدم بسيراميكا في موقعة لا تقبل التعثر

بالصور

كاديلاك تكشف عن أقوى سيدان في تاريخها احتفالا بدخول فورمولا 1

كاديلاك ‏Cadillac
كاديلاك ‏Cadillac
كاديلاك ‏Cadillac

نيسان تلغي جميع خططها الكهربائية في أمريكا بعد تدهور المبيعات

نيسان
نيسان
نيسان

شيري تيجو 9 تنجح في اختبار تصادم ثلاثي خلال قمة الأعمال الدولية 2026

شيري تيجو 9
شيري تيجو 9
شيري تيجو 9

سي ليون 08 .. رهان صيني يعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية

سي ليون 08
سي ليون 08
سي ليون 08

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد