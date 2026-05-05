المساعدات في سباق مع الأزمة.. قوافل الإغاثة إلى غزة بين الاحتياج المتزايد وضغوط السياسة الدولية

في مشهد إنساني يتكرر يومًا بعد يوم، تتواصل جهود الهلال الأحمر المصري لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر قوافل "زاد العزة"، محاولةً سد فجوة متسعة بين احتياجات السكان وإمكانيات الإغاثة المتاحة. لكن خلف هذه القوافل، تتكشف أزمة مركبة تتداخل فيها العوامل الإنسانية مع التعقيدات السياسية، في ظل اعتماد شبه كامل للسكان على المساعدات، وتعثر إجلاء المرضى، وتصاعد الضغوط الدولية، لا سيما من الاتحاد الأوروبي، تجاه إسرائيل.

وبين تدفق الإغاثة وتباطؤ الحلول، يظل السؤال قائمًا: إلى متى يمكن أن تصمد هذه الجهود أمام واقع يزداد قسوة يومًا بعد آخر؟

الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة الـ 189 من المساعدات الإنسانية لدعم قطاع غزة

أفاد كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز" من العريش، بأن مشهد إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يتصدر المشهد، مع انطلاق قوافل جديدة من الهلال الأحمر المصري ضمن مبادرة "زاد العزة"، محملة بالمواد الغذائية والوقود والمستلزمات الأساسية.

وأوضح رجب أن هذه القوافل تستهدف تلبية احتياجات السكان في ظل اعتماد نحو 95% من الفلسطينيين على المساعدات كمصدر رئيسي للغذاء، إضافة إلى اعتماد مئات الآلاف من الأسر على الدعم الإغاثي، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وضعف القدرة الشرائية داخل القطاع.

وأشار إلى أن الوقود يمثل عنصرًا حيويًا لاستمرار عمل المستشفيات والخدمات الأساسية، فيما يغيب لليوم الثاني وصول دفعات جديدة من الجرحى والمرضى إلى مصر، بسبب تعثر إجراءات الإجلاء، رغم حاجة أكثر من 21 ألف حالة للعلاج خارج القطاع وفق تقديرات دولية.

ضغوطات أوروبية تجاه إسرائيل بسبب العدوان على الفلسطينيين

أفاد عمرو المنيري، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، بأن موقف الاتحاد الأوروبي الأخير تجاه الأوضاع في قطاع غزة يأتي امتدادًا لمواقفه السابقة، لكنه يحمل نبرة أكثر تشددًا، تعكس إمكانية اتخاذ خطوات عملية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المنيري أن الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه لأي تغييرات ديموغرافية أو ترتيبات أمنية جديدة لا تتماشى مع حل الدولتين، الذي يعد الركيزة الأساسية للموقف الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذه القضايا تمثل عائقًا رئيسيًا أمام إقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن الاتحاد قد يلجأ إلى أدوات ضغط إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات، حال التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء، لافتًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون الوسيلة الأكثر تأثيرًا للضغط على إسرائيل، في ظل استمرار التوترات والتطورات الميدانية.