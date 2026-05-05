الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة الـ189 لدعم قطاع غزة بالمساعدات

أفاد كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز" من العريش، بأن الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة المساعدات الإنسانية رقم 189 ضمن مبادرة "زاد العزة"، والمتجهة إلى قطاع غزة، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والوقود والمستلزمات الأساسية.

وأوضح المراسل أن هذه القوافل تأتي في إطار الجهود المستمرة لتخفيف معاناة السكان داخل القطاع، في ظل اعتماد نحو 95% من الفلسطينيين على المساعدات الإنسانية كمصدر رئيسي للغذاء، إلى جانب تزايد الاعتماد على الدعم الإغاثي نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وضعف القدرة الشرائية.

وأضاف أن الوقود يُعد عنصرًا حيويًا لضمان استمرار عمل المستشفيات والخدمات الأساسية داخل غزة، مشيرًا إلى استمرار تعثر دخول دفعات جديدة من الجرحى والمرضى إلى مصر لليوم الثاني على التوالي، بسبب صعوبات في إجراءات الإجلاء، رغم تقديرات تشير إلى حاجة أكثر من 21 ألف حالة للعلاج خارج القطاع وفق تقارير دولية.