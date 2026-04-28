الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
«القومي للطفولة» ينظم زيارة للهلال الأحمر المصري لتعريف الأطفال بدوره الإنساني

الدكتورة سحر السنباطي
الدكتورة سحر السنباطي
أمل مجدى

نظّمت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، زيارة إلى الهلال الأحمر المصري، برفقة عدد من الأطفال «سفراء المجلس للطفولة»، ضمن جهود المجلس الرامية إلى ترسيخ قيم العمل التطوعي وتعزيز روح الانتماء والمشاركة المجتمعية لدى النشء، في إطار تعزيز قيم التطوع والعطاء والمشاركة المجتمعية.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أن هذه الزيارة تأتي بهدف تعريف الأطفال بالدور الإنساني الذي يضطلع به الهلال الأحمر المصري في مجالات الإغاثة والاستجابة السريعة للطوارئ، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية لديهم، وإلهامهم للمشاركة الإيجابية في خدمة مجتمعهم، من خلال إتاحة تجارب تفاعلية مباشرة تمكّنهم من التعرّف على نماذج واقعية للعمل الإنساني وتعزّز لديهم الإحساس بالمسؤولية.

وأكدت رئيسة المجلس أن مثل هذه الزيارات تسهم في ترسيخ ثقافة التطوع لدى الأطفال، وتنمّي لديهم الرغبة في أن يكونوا جزءًا من هذا العمل الإنساني النبيل، مشيرةً إلى أن روح العطاء متجذّرة في المجتمع المصري.

كما أعربت عن تقديرها للدور البارز الذي تقوم به الفرق التطوعية التابعة للهلال الأحمر المصري، مشيدةً بجهودهم في تقديم الدعم الإنساني والاستجابة السريعة خلال الأزمات، ومؤكدةً أن هذه النماذج المشرفة تمثل مصدر إلهام حقيقي للأجيال الجديدة.

وتضمّن برنامج الزيارة جولة تعريفية داخل مقر الهلال الأحمر المصري، اطّلع خلالها الأطفال على آليات العمل الإغاثي وإدارة الأزمات وأدوار فرق الاستجابة، إلى جانب التعرّف على مجالات التطوع المختلفة، بما يعزّز إدراكهم لأهمية العمل الجماعي وروح المبادرة.

كما شملت الزيارة حضور محاضرة تعريفية حول نشأة الهلال الأحمر المصري وتاريخه ودوره في إدارة الأزمات، بالإضافة إلى زيارة غرفة العمليات، والمشاركة في دورة تدريبية بعنوان «المسعف الصغير»، تعرّفوا خلالها على أساسيات الإسعافات الأولية.

وأبدى الأطفال تفاعلًا ملحوظًا خلال الزيارة، معربين عن سعادتهم بخوض هذه التجربة الإنسانية الثرية، التي أتاحت لهم التعرّف عن قرب على جهود الهلال الأحمر المصري في مجال الإغاثة والعمل التطوعي، مؤكدين أن ما شاهدوه أسهم في تعزيز قيم العطاء والمشاركة المجتمعية لديهم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والهلال الأحمر المصري، والذي يستهدف توحيد الجهود الوطنية في مجال حماية الأطفال ودعم الأمهات، انطلاقًا من الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسستان في مجالات الحماية الاجتماعية والعمل الإنساني، وبما يعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز حقوق الطفل وتطوير آليات الحماية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن كل طفل من «سفراء المجلس للطفولة» يُعدّ مشروعًا وطنيًا، مرحّبةً بهم في الهلال الأحمر المصري «بيت التطوع في مصر»، باعتباره أقدم جمعية أهلية تجاوز عمرها 115 عامًا، معربةً عن أملها في أن يسهم هذا الجيل الواعد في تعزيز العمل التطوعي وخدمة الإنسانية.

وأضافت أن هذه الزيارة تستهدف غرس قيم التطوع لدى الأطفال ونقلها من جيل إلى جيل، إلى جانب تعريفهم بتاريخ الهلال الأحمر المصري، الذي يمثّل منذ نشأته جزءًا لا يتجزأ من تاريخ مصر.

وأشارت إلى أن مشاركة الأطفال في تعبئة المساعدات الإنسانية تهدف إلى ترسيخ روح العمل الإنساني والتطوعي في نفوسهم، وتشجيعهم على مساعدة الآخرين داخل مصر وخارجها، فضلًا عن مشاركتهم في أنشطة برنامج «المنقذ الصغير».

الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة
هنا الزاهد
جيب
طريقة عمل برجر شاورما
