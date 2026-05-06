كده برضه يا قمر .. محمد فؤاد يُودّع هاني شاكر برسالة حزينة

وجّه الفنان محمد فؤاد رسالة رثاء للفنان الراحل هاني شاكر، وذلك بعد وصول جثمانه أمس إلى مطار القاهرة قادمًا من العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن رحل عن عالمنا الأحد الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب محمد فؤاد قائلًا: كدة برضه يا هاني يا قمر، اللهم لا اعتراض علي قضائك وقدرك، مع السلامة يا واجهتنا المُشرفة، مع السلامة يا طيب القلب، مع السلامة يا أبو ابتسامة الحلم والأدب والأخلاق، مع السلامة يا حبيبي وأخويا و صاحبي الغالي.

وأضاف قائلاً: مع السلامة يا أستاذنا، اللهم تغمده برحمتك وأسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين، وأسأل جميع محبيه في مصر والوطن العربي بالدعاء له بالرحمة.. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

نقابة المهن الموسيقية تعلن الحداد على روح هاني شاكر غدًا في جميع الفروع

وتوفى الفنان الكبير هانى شاكر ظهر الأحد الماضي بعد صراع طويل مع المرض، إثر تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية.

وكان هانى شاكر قد نُقل فى وقت سابق إلى أحد المستشفيات فى باريس لاستكمال رحلة علاجه، بعد أن مر بأزمة صحية معقدة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة.

وخلال الأيام الأخيرة، عانى الفنان الراحل من مضاعفات خطيرة مرتبطة بالقولون، خضع على أثرها لعملية استئصال كامل، أعقبتها مضاعفات صحية أثرت بشكل كبير على حالته، رغم تسجيل تحسن طفيف فى أعقاب الجراحة.

