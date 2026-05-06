شركات السياحة توجه رسالة شكر للرئيس السيسي: مصر الأكثر أمانًا في المنطقة بفضل السياسات الحكيمة

وجهت شركات السياحة المصرية رسالة شكر وتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لما يبذله من جهود للحفاظ علي الدولة المصرية بكافة مقدراتها ، والسعي لمواصلة البناء والتطوير بكافة المجالات رغم صعوبة الظروف المحيطة.

الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي رئيس الغرفة وبحضور حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وجميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة وكذلك عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والغرف السياحية.

وفي بداية الجمعية أكد الدكتور نادر الببلاوي أن الأوضاع الحالية بالمنطقة والعالم أثبتت رغم صعوبتها مدى الاستقرار والمكانة الدولية التي تتمتع بهما مصر في محيطها الإقليمي والعالم كله , مشددا على أن الفضل في ذلك يرجع إلى السياسة الحكيمة والواعية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي كانت سببا رئيسيا أن تصبح مصر الدولة الأكثر أمانا واستقرارا في منطقة الشرق الأوسط بأثرها ,كما استطاعت سياسات الرئيس الحكيمة والمتوازنة أن تعير بمصر كافة الظروف الدولية والإقليمية التي تتقلب وتشتد صعوبة منذ فترة , ووجه الببلاوي رسالة شكر وتقدير باسم كافة شركات السياحة المصرية إلى رئيس الجمهورية.

كما توجه الببلاوي بالشكر إلى الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لسعيها للتعاون مع قطاع السياحة مؤكدا أن الفترة الحالية تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لعبور الأوضاع الحالية بأقل خسائر على صناعة السياحة .

وفي بداية أعمال الجمعية العمومية أكد الدكتور نادر الببلاوي أن الفترة الحالية تشهد تنسيقا على أعلى مستوى بين الغرفة ووزارة السياحة بفضل توجهات وتعاون وزير السياحة والآثار شريف فتحي وحرصه على التواصل والتنسيق مع الغرفة وحل المشاكل التي تواجه القطاع, كما أشاد بتعاون الإدارة المركزية للشركات بالوزارة برئاسة السيدة الفاضل سامية سامي مساعد الوزير لشؤون الشركات على تعاونها مع الغرفة في كافة المجالات موجها الشكر إلى كل العاملين بقطاع الشركات على هذا التعاون.

وقد اعتمدت الجمعية العمومية الموازنة التقديرية وميزانية الغرفة بعد عرضهما من قبل أمين صندوق الغرفة والمحاسب القانوني , وأشادت بالجهد الكبير الذي يبذله مجلس الإدارة والجهاز الإداري للغرفة بكافة الملفات ومجالات العمل داخلها.



نموذج ديموقراطي



ومن جانبه أكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن صناعة السياحة في مصر تتمتع بالقوة والمرونة، مشيرًا إلى أن التأثيرات الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية الحالية تظل محدودة ومؤقتة، ولن تؤثر على المسار الإيجابي لنمو القطاع.



وأشاد في كلمته بجهود الدولة المصرية في دعم القطاع السياحي، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تبذله الدولة من جهود للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار، والتي تمثل ركيزة أساسية لازدهار السياحة.



ووجه الشاعر الشكر لوزارة السياحة والآثار، مشيدًا بدورها الفاعل في إدارة الملف السياحي خلال المرحلة الحالية، كما وجه الشاعر الشكر لمجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، وجهازها الإداري مثمنًا الجهود المبذولة لخدمة الشركات الأعضاء والعمل على تطوير القطاع.



وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أن الجمعية العمومية للشركات تمثل نموذجًا للديمقراطية السليمة والعمل المؤسسي، مؤكدًا أن غرفة شركات السياحة تشهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، في ظل جهود مجلس إدارتها للنهوض بالخدمات المقدمة للأعضاء وتعزيز كفاءة القطاع.

وشدد الشاعر على أن اتحاد الغرف السياحية يحرص على تقديم كامل الدعم لجميع الغرف السياحية، بما يسهم في تنمية الصناعة وتحقيق مزيد من التقدم والاستقرار للقطاع خلال المرحلة المقبلة.



كومباوند السياحيين

وقد استعرض الدكتور نادر الببلاوي التقرير السنوي للغرفة عن أعمال مجلس الإدارة خلال العام المنقضي بدأه بما يعرف بكومباوند السياحيين في منطقة حدائق أكتوبر موجها الشكر إلى مجالس الإدارة المتعاقبة لتخصيص أرض المشروع واستردادها وبدء تنفيذه ليعد أحد أهم المشروعات التي تعمل عليها الغرفة لصالح شركاتها ,وقد تم عرض فيلم تسجيلي حول المشروع الذي أشاد به الأعضاء مطالبين بسرعة وضع إجراءات تخصيصه.



جهود متميزة للسياحة الخارجية



وفيما يخص السياحة الخارجية أكد الببلاوي أن الفترة الماضية واجهت شركات السياحة الخارجية وصناعة السياحة بشكل عام عدد من التحديات وكان للغرفة ولجنة السياحة الخارجبة بها برئيسها وأعضائها دور بارز ومهم بالتنسيق مع الوزارة وهيئة تنشيط السياحة لمواجهتها بدء من مشكلة تكدس السياح في الهرم مع بداية تطبيق التطوير للمنطقة ليتواجد رئيس الغرفة ورئيس وأعضاء لجنة السياحة الخارجية يوميا بالمنطقة حتى تم حل المشكلة.

بجانب جهود اللجنة في مكافحة الكيانات غير الشرعية في مختلف أنشطة السياحة ومواجهة حرق الأسعار وحفظ حقوق الشركات بالداخل والخارج بجانب دعم تواجد الشركات بالمعارض الخارجية وصولا للأزمة الحالية والحرب بالمنطقة وكان للجنة دور محوري مع الوزارة والهيئة لمواجهتها.

إشادة كبيرة من الجميع

وجاء الدور على نشاط السياحة الدينية بالغرفة والذي كان محل إشادة وتقدير من جميع الشركات للجهد الكبير الذي بذلته لجنة السياحة الدينية بالتنسيق التام مع وزارة السياحة والآثار خلال الموسم المنقضي والخدمات الكبيرة التي قدمتها اللجنة لشركات السياحة والتسهيل عليهم في موسم صعب وممتد بدءا من تدبير العملة وصولا لحجز امكان متميزة للغاية للمخيمات في منى وعرفات ومساندة الشركات في انهاء إجراءاتها وحجز السكن ووسائل النقل وغير ذلك، وقد تم عرض فيلم تسجيلي حول جهود وإنجازات نشاط السياحة الدينية تحدث خلاله عدد من كبار الشخصيات بالسياحة الدينية وممثلين للجمعية العمومية.



مناقشات مثمرة

وقد شهدت الجمعية العمومية مناقشات مثمرة وإيجابية من أصحاب شركات السياحة ومجلس الإدارة طالبوا فيها بزيادة مخصصات التدريب ودعم عمل الشركات بالسياحة الخارجية ، وكذلك التطوير المستمر في المنظومة الطبية ، واكد الدكتور نادر الببلاوي أنه سيتم عقد مجلس إدارة في أقرب وقت لمناقشة مقترحات الشركات وما شهدته الجمعية من مناقشات ووضعها موضع التنفيذ.