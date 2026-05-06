وزير الخارجية يستقبل كبير مستشاري رئيس الوزراء الكندى لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، ديفيد موريسن، كبير مستشاري رئيس الوزراء الكندي.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأكد عبد العاطي خلال اللقاء الاعتزاز بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مصر وكندا، مشيراً إلى التطلع لمزيد من التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، وتشجيع الشركات الكندية على التوسع في استثماراتها في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية، في ضوء الحوافز الاستثمارية والمقومات الجاذبة المتاحة في مصر.

كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لاحتواء التوتر في المنطقة، مشدداً على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية، مؤكداً دعم مصر للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري، والحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة شواغل دول الإقليم الأمنية، وعلى رأسها دول الخليج العربي.

وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، أكد الوزير أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، مشيراً إلى أهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في ممارسة مهامها من داخل القطاع، وضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية بما يسهم في تعزيز البيئة الأمنية اللازمة لدعم المرحلة الانتقالية، مؤكداً الرفض القاطع وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.

من جانبه، أعرب المسئول الكندي عن تقديره للدور المصري الفاعل في دعم الاستقرار الإقليمي، مثمناً الجهود التي تبذلها القاهرة في احتواء الأزمات وتعزيز مسارات التسوية السلمية.