بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم/الأربعاء/، على ارتفاع مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام ارتفاعا بنحو 35.54 نقطة بما نسبته 0.40% ليصل إلى مستوى 8906.53 نقطة، إذ جرى تداول نحو 631 مليون سهم عبر 33 ألفا و326 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 132.6 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 25.85 نقطة بما نسبته 0.30% ليصل إلى مستوى 8602.02 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 425 مليون سهم من خلال 21 ألفا و126 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 66.6 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنحو 39.46 نقطة بما نسبته 0.42% ليصل إلى مستوى 9433.51 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 205 ملايين سهم عبر 12 ألفا و200 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 65.9 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 64.60 نقطة بما نسبته 0.69% ليصل إلى مستوى 9477.83 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 335 مليون سهم عبر 16 ألفا و47 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 53.1 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "أولى تكافل" و"التخصيص" و"ألف طاقة" و"الإماراتية" و"البيت" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "وربة ت إ" و"تنظيف" و"إنجازات" و"تجارة" و"بيان" الأكثر انخفاضا.