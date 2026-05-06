احتفالات في البعثة المصرية لرفع الأثقال بـ ذهبيات عبدالرحمن وأرقام عبدالراضي ببطولة العالم

حرصت بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال ، على الاحتفال بذهبيات عبدالرحمن حسين ، وأرقام علي عبدالراضي في بطولة العالم للشباب المقامة حاليًا بمدينة الإسماعيلية.

وقامت البعثة بالاحتفال مع اللاعبين المميزين واللذان نجحا في إثبات أن اللاعبين المصريين دائمًا في الموعد.

وتوج البطل عبد الرحمن حسين، بثلاث ميداليات ذهبية في منافسات الخطف والكلين والمجموع، في وزن 79 كجم، كما خطف الناشئ الواعد علي عبد الراضي (17 عامًا) الأنظار، بعدما نجح في تحطيم 3 أرقام قياسية لفئة تحت 17 عامًا، إلى جانب تحقيقه الميدالية البرونزية في منافسات الخطف.

وبهذه النتائج، ارتفع رصيد منتخب مصر إلى 7 ميداليات في البطولة حتى الآن، بواقع 3 ذهبيات و4 برونزيات، بعد برونزية بسمة رمضان، وبرونزيتين للرباع السيد علي.