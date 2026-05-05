عبد الرحمن حسين يتألق بثلاثية ذهبية.. وعبد الراضي يحطم الأرقام في مونديال رفع الأثقال بالإسماعيلية

واصل منتخب مصر لرفع الأثقال للشباب عروضه القوية في بطولة العالم المقامة حاليًا بمدينة الإسماعيلية، بعدما أضاف 4 ميداليات جديدة إلى رصيده خلال منافسات وزن 79 كجم، في تأكيد جديد على الطفرة التي تعيشها اللعبة على مستوى القاعدة والناشئين.

سيطرة مصرية كاملة في وزن 79 كجم

وخطف البطل عبد الرحمن حسين الأضواء بعدما قدم أداءً استثنائيًا، تُوِّج خلاله بثلاث ميداليات ذهبية في منافسات الخطف والكلين والمجموع، ليؤكد تفوقه الكبير على منافسيه ويمنح مصر دفعة قوية في جدول الميداليات.

وجاءت سيطرة عبد الرحمن على مجريات المنافسات واضحة منذ البداية، حيث نجح في فرض إيقاعه مبكرًا، قبل أن يحسم الذهبيات الثلاث بثبات وثقة، ليؤكد أنه أحد أبرز الأسماء الصاعدة بقوة على الساحة الدولية، ومرشح بقوة لمواصلة التألق في البطولات الكبرى خلال السنوات المقبلة.

موهبة واعدة تكتب التاريخ

وفي السياق ذاته، برز اسم الناشئ علي عبد الراضي صاحب الـ17 عامًا، الذي نجح في خطف الأنظار بعدما حقق إنجازًا مزدوجًا، تمثل في حصد الميدالية البرونزية في منافسات الخطف، إلى جانب تحطيم 3 أرقام قياسية لفئة تحت 17 عامًا.

ويعكس ما قدمه عبد الراضي حجم الموهبة الكبيرة التي يمتلكها، خاصة في ظل قدرته على المنافسة أمام لاعبين أكبر سنًا وخبرة، وهو ما يمنحه دفعة معنوية هائلة لمواصلة التطور، ويضعه ضمن الأسماء المنتظرة في مستقبل رفع الأثقال المصري.

وبهذه النتائج، ارتفع رصيد منتخب مصر في البطولة إلى 7 ميداليات متنوعة، بواقع 3 ذهبيات و4 برونزيات، بعد الميدالية البرونزية التي حققتها بسمة رمضان، إلى جانب برونزيتين للرباع السيد علي.

وتعكس هذه الحصيلة البداية القوية للفراعنة في البطولة، خاصة مع استمرار المنافسات وتطلع اللاعبين لمضاعفة الغلة وتحقيق مزيد من الإنجازات، في ظل الدعم الفني والإعداد الجيد الذي يسبق مثل هذه المحافل الكبرى.

ويؤكد هذا الأداء أن منتخب مصر لرفع الأثقال يسير بخطى ثابتة نحو استعادة مكانته العالمية، لا سيما مع بروز جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة بقوة في البطولات الدولية، وفتح آفاق واسعة نحو تحقيق ميداليات أولمبية في المستقبل، في ظل العمل المستمر على تطوير اللاعبين وصقل خبراتهم.

وتبقى الأنظار موجهة نحو بقية المنافسات، في انتظار المزيد من التألق المصري، وسط طموحات كبيرة بمواصلة كتابة التاريخ على أرض الإسماعيلية.