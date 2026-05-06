تداول فيديو لطلاب يُمزقون الكتب بجوار مدرسة بالمنيا ..ومطالب بتدخل المسئولين

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو يكشف عن قيام طلاب بمدرسة شباب التحرير بالمنيا ، بالتجمع بجوار المدرسة والقيام بتقطيع الكتب في الشارع وإلقاؤه على الأرض والسيارات المارة من الطريق .

وقد عبرت عبير عبد الحميد ناشرة الفيديو عن استياءها الشديد من المشهد مؤكدة أنه عدم احترام لقيمة التعليم

وأضافت ناشرة الفيديو : أناشد المسؤولين بأن يتدخلوا فورًا وبحزم، “لأن اللي بيحصل ده انفلات واضح محتاج وقفة قوية”

واستكملت قائلة : “كمان نداء واضح وصريح لكل أولياء الأمور: ياريت كل أهل عندهم أولاد في المدرسة يحققوا مع ولادهم ويعرفوا بيعملوا إيه، ومع الغلط يكون في عقاب وتوجيه حقيقي… التربية مسؤولية قبل أي حاجة ، والجيل اللي طالع محتاج متابعة وتربية بجد، مش تجاهل أو تبرير.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مع الفيديو بتعليقات غاضبة من المشهد ، حيث قال أيمن حسن : تربية سيئة من الأب والأم وعدم التوجيه للعلم وأهميته وبالمناسبة ليس شباب التحرير فقط لكن مدرسة الحي السادس واغلب المدارس

وقال عبد الرحمن حسن : تقريبا ده مستوي التربية اللي موجود داخل اغلبية البيوت الله المستعان للمرحلة اللي وصلنا ليها

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مدير المدرسة هو القائد والمسؤول الأول عن تحقيق الانضباط، موجهًا بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لقيادات التعليم، ومراجعة دفاتر الدرجات، وحضور الحصص الدراسية، بما يضمن حسن سير العملية التعليمية داخل الفصول.

كما وجّه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة إلتزام الطلاب بالزي المدرسي والإهتمام بالمظهر العام، مع تطبيق الضوابط السلوكية بكل حزم، مؤكدًا أن أي إساءة للمظهر العام غير مقبولة، وسيتم التعامل معها وفق لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، بما يرسخ قيم الالتزام والانضباط داخل المجتمع المدرسي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحقيق بيئة تعليمية منضبطة ومحفزة، تدعم جودة التعليم وتضع مصلحة الطالب في المقام الأول.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى ضرورة الإلتزام الكامل بضوابط العملية التعليمية، وتحقيق الانضباط داخل المدارس، مع العمل على تهيئة بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب.