وزير الاتصالات: نمو قياسي للقطاع بنسبة 18.9%.. وتوسع في توطين الصناعات التكنولوجية

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت الهندي، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واصل تحقيق معدلات نمو قوية، حيث سجل خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري نموًا بلغ 18.9%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يحققه القطاع منذ سنوات عديدة.

وقال الوزير - خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء - إن هذا الأداء الإيجابي يأتي مدعومًا بنجاح الدولة في جذب استثمارات جديدة في مجالات توطين الصناعات التكنولوجية، وفي مقدمتها صناعة الهاتف المحمول، إلى جانب التوسع في خدمات التعهيد والخدمات العابرة للقارات، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتقديم الخدمات الرقمية.

وأشار إلى الطفرة التي شهدتها صناعة الهواتف المحمولة محليًا، حيث ارتفع حجم الإنتاج من 3.3 مليون جهاز في عام 2024 إلى نحو 10 ملايين جهاز خلال العام الماضي، مع توقعات بتجاوز 15 مليون جهاز سنويًا خلال العام المقبل.

وأضاف أن مصر بدأت بالفعل في تصدير الهواتف المحمولة إلى عدد من الدول العربية، فضلًا عن التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعكس جودة المنتج المصري وكفاءة العمالة المحلية.

وفي قطاع تعهيد الخدمات، أكد وزير الاتصالات أن مصر صدّرت خدمات عابرة للقارات بقيمة 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، وهو ما يعكس ثقة الشركات العالمية في الكوادر المصرية، ويؤكد استمرار التوسع في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.