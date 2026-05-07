القبض على طالبة استعانت بأسرتها وخطيبها في مشاجرة داخل جامعة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن نشوب مشاجرة باستخدام الأسلحة البيضاء بين عدد من الطلاب داخل إحدى الجامعات بمحافظة البحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجاري تبلغ لمركز شرطة رشيد بالبحيرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 طلاب "اثنان منهم مصابان بكدمات وسحجات") وطرف ثان: (طالبة ، ووالداها وشقيقها وخطيبها)، جميعهم مقيمون بمحافظة الإسكندرية، لوجود خلافات بين الطالبة وأحد أفراد الطرف الأول قامت على أثرها الطالبة بإحضار باقى أفراد الطرف الثانى وقاموا بالتعدى على الطرف الأول بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء ما أدى لحدوث إصاباتهم.

أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزتهم (3 أسلحة بيضاء "المستخدمة فى التعدى") وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

