الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

رئيس البنك الأهلي يحذر المواطنين من تزايد حالات الاحتيال المصرفي

أ ش أ

حذر محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري⁠ ورئيس اتحاد بنوك مصر⁠، المواطنين من تزايد محاولات الاحتيال المصرفي، مؤكداً أن البنك لا يطلب نهائياً من أي عميل، وتحت أي ظرف، الإفصاح عن الرقم السري أو بيانات البطاقات البنكية أو رموز التحقق OTP، سواء عبر الهاتف أو من خلال أي وسيلة اتصال أخرى.

وشدد محمد الإتربي على ضرورة عدم الاستجابة لأي اتصالات أو رسائل تدّعي تقديم جوائز أو تنتحل صفة جهات رسمية أو مصرفية، أو تطلب تحديث البيانات البنكية، أو تزعم ضرورة مشاركة البيانات أو تنفيذ تحويلات مالية بحجة عدم توقف خدمات «إنستاباي» أو الموبايل البنكي أو أي خدمات مصرفية أخرى.

وأكد أن الحفاظ على سرية البيانات المصرفية يمثل خط الدفاع الأول لحماية العملاء من عمليات الاحتيال الإلكتروني، داعياً العملاء إلى التواصل مباشرة مع القنوات الرسمية للبنوك في حال وجود أي استفسارات أو شكوك تتعلق بحساباتهم أو معاملاتهم البنكية.

الاحتيال المصرفي هو ممارسات غير مشروعة للاستيلاء على أموال أو معلومات حساسة. يشمل أنواعاً كاحتيال البطاقات، الصراف الآلي، والتصيد عبر الإنترنت، ويستهدف خداع العملاء للحصول على أرقامهم السرية. الوقاية تعتمد على عدم مشاركة الرموز، تفعيل المصادقة الثنائية، والإبلاغ الفوري عبر القنوات الرسمية.

 أنواع الاحتيال المصرفي

التصيد الاحتيالي : رسائل أو اتصالات وهمية تنتحل صفة البنك.

الاستيلاء على الحساب : مجرمون يسيطرون على الحساب باستخدام معلومات مسروقة.

احتيال بطاقات الائتمان الصراف الآلي: سرقة بيانات البطاقة واستخدامها في عمليات شراء.

الاحتيال عبر تطبيقات الهاتف: برمجيات خبيثة تسرق البيانات المصرفية من الهواتف.

إرشادات لحماية حسابك المصرفي:

لا تشارك معلوماتك: البنك لا يطلب الرمز السري (PIN) أو كلمة المرور عبر الهاتف أو البريد.

تفعيل المصادقة الثنائية: إضافة طبقة أمان ثانية للتحقق.

الحذر من الروابط المشبوهة: تجنب الضغط على روابط في رسائل مجهولة.

تحديث البيانات: تحديث التطبيقات والبرامج بانتظام.

ماذا تفعل عند التعرض للاحتيال 

إيقاف الحساب أو البطاقة

 التواصل فوراً مع البنك. 

تقديم بلاغ 

 الاحتفاظ بجميع إيصالات التحويل والمحادثات.

