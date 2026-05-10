"دانجوتي" أغنى رجل في أفريقيا يدرس إنشاء مصفاة نفط عملاقة في كينيا

يدرس الملياردير النيجيري أليكو دانجوتي إنشاء مصفاة نفط بطاقة 650 ألف برميل يوميًا في شرق أفريقيا ، مع ترجيحه مدينة مومباسا الكينية كموقع للمشروع .

وقال أليكو دانجوتي - في مقابلة مع (فاينانشيال تايمز) البريطانية - : “أميل أكثر إلى مومباسا لأن لديها ميناءً أكبر وأعمق بكثير”.

ويأتي التقرير بعد أن أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو الشهر الماضي أن دول شرق أفريقيا تناقش خططًا لإنشاء مصفاة نفط مشتركة في ميناء تانجا التنزاني، على غرار مصفاة دانجوتي في نيجيريا.

لكن دانجوتي قارن خلال المقابلة بين ميناء مومباسا الكيني وميناء تانجا التنزاني .. قائلا : “الكينيون يستهلكون أكثر، إنه اقتصاد أكبر”..مضيفا : “الكرة الآن في ملعب الرئيس ويليام روتو ، وما يقوله هو ما سأفعله”.

وقدر دانجوتي تكاليف إنشاء المصفاة بما يتراوح بين 15 مليارا و17 مليار دولار .. وفقًا لتقرير الصحيفة البريطانية.

ويعتمد شرق أفريقيا حاليًا بشكل كامل على استيراد المنتجات النفطية المكررة، ومعظمها من الشرق الأوسط ؛ ما يجعل المنطقة عرضة لاضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وكان أليكو دانجوتي، أغنى رجل في أفريقيا، قد قال خلال قمة للبنية التحتية في نيروبي الشهر الماضي إنه قادر على تكرار تجربة مصفاته النيجيرية البالغة طاقتها 650 ألف برميل يوميًا في شرق أفريقيا، شريطة حصول المبادرة على دعم حكومات المنطقة.