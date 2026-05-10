وزير الري يتابع إجراءات إزالة التعديات على المجاري المائية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة موقف إزالة التعديات على المجاري المائية وأملاك الري، وموقف الإزالات الجاري تنفيذها ضمن الموجة رقم ٢٩ للإزالات.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف الإزالات التي تم تنفيذها خلال الموجتين رقم ٢٧ و٢٨، حيث تم إزالة عدد (١١١٧) تعديًا خلال الموجة رقم ٢٧، وإزالة عدد (١١٥٨) تعديًا خلال الموجة رقم ٢٨.

كما تم استعراض التنسيقات الخاصة بتنفيذ الموجة رقم ٢٩ لإزالة التعديات، التي يتم تنفيذها حاليًا بالتنسيق مع أجهزة المحافظات والأجهزة الأمنية ووزارة التنمية المحلية والبيئة ولجنة استرداد أراضي الدولة، حيث تم إزالة عدد (١٧٠) تعديًا على أملاك الري خلال الأسبوع الأول من الموجة رقم ٢٩ للإزالات حتى تاريخه.

وقد وجه الدكتور سويلم السادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بإعداد تقرير أسبوعي يستعرض موقف إزالة التعديات بنطاق كل محافظة.

كما وجه سيادته أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة أعمال إزالة التعديات بمختلف المحافظات بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختصة، مع استمرار المرور الدوري على الأراضي التي يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدي على نفس قطع الأراضي مرة أخرى، وإدراج إزالات الموجة ٢٩ على التطبيق الإلكتروني الخاص بالتعديات والإزالات.

وصرح الدكتور سويلم أن الهدف من إزالة التعديات على المجاري المائية هو تحسين عملية إدارة المنظومة المائية، وتوصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين.

وأضاف أنه، وفي إطار تحقيق مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي في أعمال الوزارة، فقد تم إنشاء "تطبيق للتعديات والإزالات" كقاعدة بيانات جغرافية لتحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدراج البيانات المطلوبة والخاصة بأملاك الوزارة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضًا على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة، كما تم إنشاء "تطبيق للتراخيص" لمتابعة موقف التراخيص الصادرة عن كافة أجهزة الوزارة ومتحصلاتها المالية.