وصول السفينة السياحية الموبوءة بفيروس هانتا إلى تينيريفي في إسبانيا

وصلت السفينة السياحية الموبوءة M.V.Hunts التي شهدت تفشي فيروس “هانتا” إلى جزيرة تينريفي الإسبانية في جزر الكناري، ومن المقرر إجلاء أكثر من مئة راكب، حسبما ذكرت إكسترا نيوز.

وسيخضع جزء من الركاب الذين لم تظهر عليهم أي أعراض للإصابة لفحوصات ستجريها السلطات الصحية، إضافة إلى التأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم، ثم سيتم نقلهم إلى البر في قوارب صغيرة.

وكان أعلن مسؤولو الصحة العامة في الولايات المتحدة عن خططهم لنقل ومراقبة 17 راكبا أمريكيا على متن السفينة السياحية الموبوءة بفيروس هانتا .. موضحين أن الهدف هو إعادتهم إلى ديارهم للعزل الذاتي بعد إجراء تقييم أولي في مركز حجر صحي اتحادي في نبراسكا.

وبحسب صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية.. تقوم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة حاليا بمتابعة 17 مواطنا أمريكيا كانوا على متن السفينة بالإضافة إلى سبعة آخرين عادوا بالفعل إلى الولايات المتحدة.