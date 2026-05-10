واشنطن تجلي 17 راكبًا من السفينة الموبوءة بفيروس هانتا وتخضعهم للمراقبة 42 يومًا

أعلن مسؤولو الصحة العامة في الولايات المتحدة عن خططهم لنقل ومراقبة 17 راكبا أمريكيا على متن السفينة السياحية الموبوءة بفيروس هانتا .. موضحين أن الهدف هو إعادتهم إلى ديارهم للعزل الذاتي بعد إجراء تقييم أولي في مركز حجر صحي اتحادي في نبراسكا.

وبحسب صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية.. تقوم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة حاليا بمتابعة 17 مواطنا أمريكيا كانوا على متن السفينة بالإضافة إلى سبعة آخرين عادوا بالفعل إلى الولايات المتحدة.

ويعمل المسؤولون على افتراض أن المرضى الأوائل أصيبوا بالعدوى خارج السفينة إما قبل صعودهم إليها في الأرجنتين أو خلال رحلة استكشافية ، ومع ذلك أكدت السلطات الصحية العالمية مرارا أن تفشي المرض لا يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة .. مستبعدة المقارنات مع جائحة فيروس كورونا.

وقال مسؤولون في مجال الصحة العامة في الولايات المتحدة : إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد نشرت فريقا في جزر الكناري، وأنها تتعاون مع وزارة الخارجية والسلطات الإسبانية ومنظمة الصحة العالمية.. مشيرين إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تستعد لنشر فريق لاستقبال المواطنين الأمريكيين عند نزول ركاب السفينة.

وبحسب الصحيفة .. عرض مسؤولون صحيون إسبان خططا لإعادة الركاب إلى بلادهم، قائلين في إحاطة إعلامية إن الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، سترسل طائرات لإجلاء مواطنيها.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه سيتم إعادة الركاب الأمريكيين إلى بلادهم على متن رحلة حكومية إلى قاعدة أوفوت الجوية بالقرب من أوماها، حيث سيتم نقلهم إلى المركز الوطني للحجر الصحي في جامعة نبراسكا.

وصرح مسؤول في المركز بأنهم "يأملون" أن تكون فترة بقاء المسافرين في نبراسكا قصيرة وأن يتمكنوا من الانتقال إلى إدارة حالتهم الصحية من منازلهم، مضيفا أنهم "يعملون مع المسافرين لتحديد ما يشعرون بالراحة تجاهه".

وقال المسؤول: "ستكون فترة المراقبة الإجمالية 42 يوما، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن تتم جميع الإجراءات في نبراسكا".

ورفض المسؤول وصف فترة بقاء المسافرين في نبراسكا بـ"الحجر الصحي"، قائلا: "ما نقوم به هو تقييم ومراقبة المسافرين، كما أننا ننسق معهم ومع الجهة التي سينتقلون إليها في نهاية المطاف. نأمل أن تكون هذه فترة قصيرة، لكننا لا نريد التسرع في الأمور".