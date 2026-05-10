قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الكويتي: التعامل مع مسيرات معادية داخل المجال الجوي للبلاد فجر اليوم
" لسه الحكاية مخلصتش".. الزمالك عينه علي سيناريو تيزى أوزو أمام اتحاد العاصمة
الدفاع الروسية: أوكرانيا انتهكت الهدنة وشنت 676 هجوما على مواقع قواتنا
خبر سار لمرضى تليف الكبد.. الصحة: إدراج أدوية جديدة خفضت الوفيات لأكثر من 70%
الزمالك يطلب السعة الجماهيرية الكاملة أمام اتحاد العاصمة بالكونفدرالية
أنت لها يا زمالك.. التاريخ يمنح الفارس الأبيض الأمل بعد سقوط الجزائر في نهائي الكونفدرالية.. اعرف التفاصيل بالأرقام
الرئيس السيسي يرحب بالرئيس ماكرون ضيفا عزيزا في الإسكندرية
الجيش الكويتي: تعاملنا مع عدد من المسيرات المعادية داخل مجالنا الجوي فجر اليوم
سقوط عصابة المضاربة بالبورصة للنصب على المواطنين في كفر الشيخ
الرئيس السيسي لـ ماكرون: أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا في الإسكندرية عروس البحر المتوسط
للسيدات فقط.. الأتوبيس الترددي يطلق رحلات مخصصة للنساء أوقات الذروة
ماكرون يلتقط صورًا تذكارية مع عدد من الشباب وعمال مطعم بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري مناعة يكشف حقيقة فيروس هانتا: ليس وباءً جديدًا.. والذعر سببه الشائعات

هانتا
هانتا
رحمة سمير

مع تصاعد الحديث عالميًا عن فيروس "هانتا"، حسم الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، الجدل حول خطورته، مؤكدًا أن الفيروس ليس جديدًا، بل معروف منذ سنوات، لكن ظهوره في بؤر محدودة مثل السفن أو الأماكن المغلقة الملوثة بالقوارض هو ما يعيد تسليط الضوء عليه.

فيروس قديم.. لكنه يحتاج لبيئة محددة

وأوضح الحداد أن فيروس هانتا ينتقل أساسًا عبر أنواع معينة من الفئران الحاملة للمرض، من خلال البول أو الفضلات أو الإفرازات الجافة التي قد يستنشقها الإنسان في أماكن سيئة التهوية.

العدوى بين البشر شبه معدومة

وأكد أن انتقال الفيروس من شخص لآخر نادر جدًا، وهو ما يجعله مختلفًا جذريًا عن كورونا، مشيرًا إلى أن أغلب الحالات ترتبط مباشرة بالتعرض للقوارض وليس بالمخالطة البشرية.

الأعراض تبدأ كأنفلونزا وقد تتطور لمضاعفات خطيرة

وأشار إلى أن الأعراض الأولية تشمل الحمى وآلام العضلات والإجهاد، لكنها قد تتطور في بعض الحالات إلى مشكلات تنفسية حادة أو فشل كلوي، خاصة لدى كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

لا لقاح معتمد عالميًا حتى الآن

وأضاف أن علاج هانتا يعتمد حاليًا على الرعاية الداعمة داخل المستشفيات مثل الأكسجين والسوائل والمضادات الفيروسية، مع عدم وجود لقاح واسع الانتشار حتى الآن بسبب محدودية انتشاره عالميًا.

الوقاية تبدأ من النظافة ومكافحة القوارض

وشدد على أن الوقاية الأساسية تعتمد على مكافحة الفئران، والاهتمام بالنظافة الشخصية، وتهوية الأماكن المغلقة، وتجنب استنشاق الغبار في المخازن أو الأماكن المهجورة.

الشائعات أخطر من الفيروس أحيانًا

وحذر من الانسياق وراء الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يشير إلى جائحة جديدة، وأن الوعي الصحي والاعتماد على المصادر الرسمية هما خط الدفاع الأول.

فيروس هانتا ليس تهديدًا وبائيًا عالميًا حتى الآن، لكن التعامل الواعي مع النظافة البيئية، ومكافحة القوارض، والابتعاد عن التهويل الإعلامي، يظل السبيل الأهم للحماية.

https://web.facebook.com/reel/1458762372178203 

فيروس هانتا السفن فيروس العدوى بين البشر لقاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

ارشيفيه

بعد أسابيع من الواقعة.. وفاة الأب المتهم بقتل نجله داخل محبسه بالمنصورة بعد تدهور حالته الصحية

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

الاسكان الاجتماعي

شقق بأسعار مناسبة.. تفاصيل حجز الإسكان الاجتماعي 2026 سكن لكل المصريين

بيزيرا

«هدف عالمي اتظلم».. سيف زاهر يعلق على إلغاء هدف بيزيرا أمام اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

هاتف RedMagic 11S Pro

بأقوى معالج وتقنية التبريد السائل.. ريد ماجيك تغزو الأسواق بأقوى هاتف ألعاب.. إليك أهم مواصفاته

سيتروين C4 موديل 2026

تكنولوجيا حديثة.. مواصفات سيتروين C4 موديل 2026 الجديدة

مواصفات وميزات جهاز OnePlus Pad 3 Pro

بمواصفات احترافية.. إليك أفضل جهاز لوحي بالأسواق في 2026

بالصور

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد