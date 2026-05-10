هل نحن أمام جائحة جديدة مثل كورونا بسبب هانتا؟ متحدث الصحة يوضح الحقائق

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتابع عن قرب ما يثار حول حالات الإصابة بفيروس “هانتا” المرتبطة بسفينة الرحلات البحرية “MV Hondius”، خاصة بعد إعلان تسجيل عدد من الإصابات والوفيات بين بعض الركاب، وبدء تتبع المخالطين في أكثر من دولة.

وقال عبد الغفار إن منظمة الصحة العالمية أكدت أن الخطر على عامة الناس لا يزال منخفضًا، وأن الفيروس لا ينتشر بسهولة مثل الإنفلونزا أو كوفيد-19، حيث يحتاج انتقاله – في الحالات النادرة جدًا بين البشر – إلى مخالطة وثيقة وممتدة.

السفن السياحية تُعتبر بيئة مغلقة

وأضاف أن السفن السياحية تُعتبر بيئة مغلقة نسبيًا بما تضمه من أماكن مشتركة ومخالطة مستمرة بين الركاب، وهو ما قد يجعل أي عدوى أكثر قابلية للانتشار، لكن هذا قد يساعد أيضًا في تتبع المخالطين وحصر الحالات بشكل أدق وأسرع.

وتابع: “يبقى الاكتشاف المبكر والمتابعة الطبية السريعة من أهم عوامل السيطرة على الوضع”.

ما يحدث لا يشبه سيناريو بداية جائحة جديدة

وأوضح عبد الغفار أنه حتى الآن، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن ما يحدث لا يشبه سيناريو بداية جائحة جديدة، وأن الوضع لا يزال محدودًا وتحت المتابعة الدقيقة من الجهات الصحية.