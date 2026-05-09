ماذا يقال عند رؤية الكعبة المشرفة؟.. كلمات جميلة يستحب ترديدها
ما أهمية فيروس هانتا للقطاع المصرفي؟ قراءة في إدارة المخاطر والاستدامة

أحمد عبد القوى

رغم أن فيروس «هانتا» يُصنَّف ضمن الأمراض النادرة نسبيًا، فإن أهميته بالنسبة للقطاع المصرفي تتجاوز الإطار الصحي المباشر، لتلامس جوهر إدارة المخاطر الحديثة.

 فالمؤسسات المالية الكبرى لم تعد تقصر تقييمها للمخاطر على الجوانب المالية التقليدية، بل باتت تدمج الأبعاد الصحية والبيئية ضمن منظومة شاملة لحماية الاستقرار واستمرارية الأعمال.

وطبقا لتقارير عالمية فإنه ، يمكن لأي تطور صحي حتى لو  محدود الانتشار أن ينعكس بصورة غير مباشرة على معدلات الإنتاج، وسلاسل الإمداد، وثقة المستهلكين.

 هذه المتغيرات تؤثر بدورها على أداء الشركات، ومن ثم على جودة الأصول والمحافظ التمويلية لدى البنوك. لذلك يؤكد محللون أن متابعة المخاطر الصحية أصبحت جزءًا من التحليل الاستباقي الذي تعتمد عليه إدارات المخاطر لرصد السيناريوهات المحتملة والاستعداد لها.

وعلى المستوى التشغيلي، تدير البنوك شبكات واسعة من الفروع والمقار الإدارية ومراكز البيانات، وتتعامل يوميًا مع أعداد كبيرة من الموظفين والعملاء.

 ومن ثم، فإن الحفاظ على بيئة عمل آمنة يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استمرار الخدمات دون اضطراب.

وطبقا لمراقبون عالميون  أي تحدٍ صحي قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف أو تعطّل جزئي في العمليات، ما يبرز أهمية خطط الطوارئ واستمرارية التشغيل.

كما يسلط هذا النوع من المخاطر الضوء على الترابط الوثيق بين البيئة والصحة العامة والاستقرار الاقتصادي. فالأمراض المرتبطة بعوامل بيئية تعزز من قناعة المؤسسات المالية بأهمية دعم المشروعات التي تسهم في تحسين جودة البيئة والبنية التحتية الصحية، باعتبارها استثمارًا وقائيًا يحد من المخاطر المستقبلية.

في المحصلة، تكمن أهمية فيروس هانتا للقطاع المصرفي في كونه مؤشرًا على اتساع مفهوم المخاطر في العصر الحديث، حيث أصبحت التحديات الصحية جزءًا لا يتجزأ من معادلة الاستقرار المالي والاستدامة طويلة الأجل.

