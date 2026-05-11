أقامها ماكرون وروتو.. الرئيس السيسى يشارك في مأدبة عشاء تكريما للرؤساء المشاركين بقمة أفريقيا فرنسا

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الإثنين، في مأدبة عشاء رسمية، يقيمها الرئيس الكيني وليام روتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ تكريماً لرؤساء الدول الأفريقية المشاركين في قمة أفريقيا - فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي يومي 11و12 مايو الجاري.

وتهدف قمة أفريقيا فرنسا- التي تعقد تحت شعار "أفريقيا إلى الأمام"- إلى تعزيز الشراكة الأفريقية الفرنسية، بالتركيز على تحديات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والطاقة، وإصلاح النظام المالي الدولي، فضلاً عن دمج الأولويات الأفريقية ضمن الأطر الاقتصادية العالمية.

وتشهد القمة مشاركة واسعة من القادة الأفارقة والرئيس الفرنسي وسكرتير عام الأمم المتحدة والعديد من رؤساء منظمات التمويل الدولية والإقليمية فضلاً عن ممثلي قطاع الأعمال الأفريقي والفرنسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل بسلامة الله إلى العاصمة الكينية نيروبي؛ للمشاركة في أعمال قمة إفريقيا–فرنسا، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي، كلٌّ من عدن دوالي وزير الصحة الكيني، وسيفيرين لويالي رئيسة مراسم جمهورية كينيا، والسفير حاتم يسري سفير جمهورية مصر العربية في كينيا، وأعضاء السفارة المصرية في نيروبي.