قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشرى للحاجزين.. قرار عاجل بشأن الاستعلام الميداني لـ سكن لكل المصريين 7
الأهلي يفرض الصمت.. كيف تدير القلعة الحمراء ملف إمام عاشور بعد تصريحات آدم وطني المثيرة؟
21 ألف لتر.. ضبط 4 أشخاص جمعوا السولار لبيعه في السوق السوداء بمحافظتي الأقصر وأسوان
الرئيس السيسي يبحث تعزيز استثمارات شركة CMA – CGM الفرنسية بمصر
أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ حملات مكثفة لمتابعة أعمال النظافة وصيانة المرافق والمسطحات الخضراء
أبو الغيط يؤكد أهمية الدعم الصيني للقضايا العرببة ورفضه أزدوجية المعايير الدولية
بعد نشر صدى البلد الواقعة.. الداخلية تعلن تفاصيل تهريب صاحب مصنع ألبان هواتف محمولة داخل صفائح الجبنة بالقطامية
الخارجية الأمريكية: مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن مصادر تمويل الحرس الثوري
تمهيدا للتشغيل التجريبي.. القومي للإعلانات يتابع تنفيذ المنصة الإلكترونية لرقمنة تراخيص الطرق
بمشاركة مصرية فرنسية واسعة.. كواليس الاتفاق على ملفات القمة الافتتاحية في نيروبي
شهامة الغربة.. مقتل شاب مصري في إيطاليا بطعنة غادرة في القلب| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد أمين ينعى عبد الرحمن أبو زهرة بكلمات مؤثرة

الراحل عبدالرحمن أبو زهرة
الراحل عبدالرحمن أبو زهرة
علا محمد

حرص الفنان أحمد أمين على نعي الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة الذي رحل عن عالمنا أمس الاثنين عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب أحمد أمين عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :”إنا لله وإنا إليه راجعون".


رحل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة بعد رحلة أثرى فيها الفن المصري والعربي بأعمال فنية خالدة وصوت وأداء هيفضل محفور في قلوبنا.


خالص العزاء لأسرته ومحبيه، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته”.

في لقاء تلفزيوني سابق جمع الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة بالإعلامي محمود سعد، استعاد الفنان محطات طويلة من رحلته الفنية والإنسانية، متحدثًا عن مشاعره تجاه مشواره الممتد لعقود داخل الوسط الفني، وما حققه من نجاحات تركت بصمة واضحة في تاريخ الدراما والسينما المصرية.

وخلال الحوار، عبّر  الفنان القدير الراحل أبو زهرة عن حالة من الدهشة والتأمل في مسيرته، مؤكدًا أنه في بعض اللحظات كان يتوقف ليفكر في حجم ما وصل إليه من أعمال وتجارب، قائلاً بمعنى حديثه: “لم أكن أصدق أنني عشت كل هذا العمر، ووصلت إلى هذه المرحلة، وقدمت كل هذه الأعمال والحياة الفنية”، في إشارة إلى مشوار طويل مليء بالتحديات والإنجازات.

وأضاف خلال اللقاء أنه كان دائم الامتنان لكل مرحلة في حياته، سواء في بداياته أو خلال سنوات النجومية، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي بالنسبة له لم يكن الشهرة فقط، بل القدرة على الاستمرار وتقديم أعمال تظل عالقة في ذاكرة الجمهور.

وتحدث أبو زهرة أيضًا عن علاقته بالفن، معتبرًا أنه لم يكن مجرد مهنة، بل رحلة حياة كاملة عاشها بكل تفاصيلها، مؤكدًا أن الفنان الحقيقي يظل متأثرًا بما يقدمه حتى آخر لحظة في حياته.

وقد لاقت هذه التصريحات تفاعلًا واسعًا عند إعادة تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها الكثيرون كلمات تعكس حالة من الصدق الإنساني والفني، وتجسد رحلة فنان كبير استطاع أن يترك إرثًا فنيًا خالدًا في وجدان الجمهور العربي.

ويُعد عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من أبرز رموز التمثيل في مصر والعالم العربي، حيث امتدت مسيرته لعقود طويلة قدّم خلالها عشرات الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية التي ما زالت تُعرض وتُناقش حتى اليوم


وفاة عبد الرحمن أبو زهرة

رحل عن عالمنا مساء امس   الفنان  القدير  عبد الرحمن أبو زهرة،  بعد صراع مع المرض و بعد رحلة فنية طويلة أثرت الشاشة العربية بعشرات الأعمال الخالدة التي صنعت له مكانة استثنائية في قلوب الجمهور، ليبقى اسمه واحدًا من أبرز نجوم الفن المصري والعربي عبر الأجيال.

الفنان أحمد أمين الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة أبو زهرة وفاة عبد الرحمن ابو زهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع  مصر

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

أرشيفية

وول ستريت جورنال: الإمارات شنت هجمات على إيران سرا

ترشيحاتنا

بابا الفاتيكان يشيد بدور الأردن في دعم اللاجئين وتعزيز الحوار الإنساني

بابا الفاتيكان يشيد بدور الأردن في دعم اللاجئين وتعزيز الحوار الإنساني

الرئيس الفرنسي: ندعو لأن يكون لإفريقيا مقعد دائم في مجموعة العشرين

الرئيس الفرنسي: ندعو لأن يكون لأفريقيا مقعد دائم في مجموعة العشرين

انطلاق أعمال منتدى الجنوب العالمي رفيع المستوى

انطلاق أعمال منتدى الجنوب العالمي رفيع المستوى بالأمانة العامة

بالصور

آلام في البطن.. علامات تنذرك بإصابتك بعدم تحمل الجلوتين

علامات تنذرك بإصابتك بعدم تحمل الجلوتين
علامات تنذرك بإصابتك بعدم تحمل الجلوتين
علامات تنذرك بإصابتك بعدم تحمل الجلوتين

بـ كب جريء.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية
بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية
بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

فيديو

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد