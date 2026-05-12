لاهتمامه بوالده.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر الرئيس السيسي

وجه أحمد، ابن عبد الرحمن أبو زهرة، رسالة تقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب اهتمامه الدائم بمتابعة الحالة الصحية لوالده حتى وفاته.

وكتب أحمد، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الدائم بالوالد منذ بداية مرضه وحتى وفاته.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.



رحل عن عالمنا مساء أمس، الاثنين، الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد صراع مع المرض، وبعد رحلة فنية طويلة أثرت الشاشة العربية بعشرات الأعمال الخالدة التي صنعت له مكانة استثنائية في قلوب الجمهور، ليبقى اسمه واحدًا من أبرز نجوم الفن المصري والعربي عبر الأجيال.

وأعلن نجله أحمد عبد الرحمن أبو زهرة خبر الوفاة عبر حسابه على “فيسبوك”، بكلمات مؤثرة كشف خلالها عن الجانب الإنساني والخلقي لوالده، مؤكدًا أنه كان صاحب مبادئ ومواقف وإنسانًا استثنائيًا قبل أن يكون فنانًا كبيرًا.

وقال أحمد في رسالته:

“إنا لله وإنا إليه راجعون.. صعدت روحه الطاهرة إلى السماء.. مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، وأن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب”.