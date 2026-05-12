قبل وفاته.. عبد الرحمن أبو زهرة يكشف كواليس اختياره لدور المعلم سردينة

كشف الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة عن واحدة من أبرز المحطات الفنية في مشواره، وهي مشاركته في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، مؤكدًا أنه لم يكن المرشح الأول لتقديم شخصية “المعلم سردينة”، التي تحولت لاحقًا إلى واحدة من العلامات البارزة في الدراما المصرية.

وأوضح أبو زهرة، في تصريحات سابقة، أن المخرج أحمد توفيق تواصل معه بشكل مفاجئ بعد اعتذار أكثر من نجم عن أداء الدور، مشيرًا إلى أن الترشيحات شهدت تغييرات عديدة قبل أن يستقر صناع العمل عليه.

وقال الفنان الراحل: “مكنتش مترشح للدور من البداية، والمخرج أحمد توفيق كلمني بعد ما أكتر من نجم اعتذروا، وطلب مني أروح اللوكيشن، وهناك حكى لي تفاصيل الشخصية شفويًا، وبدأنا التصوير في نفس الوقت”.

وأضاف أن سرعة التحضير لم تمنعه من التفاعل العميق مع الشخصية، مؤكدًا أن “المعلم سردينة” كان من الأدوار التي أحبها كثيرًا بسبب طبيعتها الإنسانية والبسيطة، وهو ما جعله يترك أثرًا واضحًا لدى الجمهور رغم أن الدور لم يكن من البطولة المطلقة.

ويُعد مسلسل لن أعيش في جلباب أبي واحدًا من أهم الأعمال الدرامية في تاريخ التلفزيون المصري، إذ حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا منذ عرضه الأول، وشارك في بطولته الفنان نور الشريف إلى جانب نخبة كبيرة من النجوم، بينما استند العمل إلى الرواية الشهيرة للكاتب إحسان عبد القدوس.

واشتهر عبد الرحمن أبو زهرة بقدرته الكبيرة على تجسيد الشخصيات المركبة والمتنوعة، حيث استطاع عبر مسيرته الطويلة أن يترك بصمة خاصة في السينما والدراما والمسرح، ليظل واحدًا من أبرز الفنانين الذين أثروا الفن المصري والعربي على مدار عقود.