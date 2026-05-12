قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل وفاته.. عبد الرحمن أبو زهرة يكشف كواليس اختياره لدور المعلم سردينة
رسالة شبانة لمسئولي لأهلي.. لا تهتموا بتصريحات آدم وطني وقاضوه
وزير النقل : الرئيس السيسي حوَّل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات
ستيلانتيس تضغط على المنافسين .. نمو عالمي قوي وإيرادات تتجاوز 38 مليار ‏يورو في بداية 2026‏
في ذكرى وفاته.. استيفان روستي شرير السينما الذي أحبه الجميع
قبل وفاته بسنوات.. عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل غيبوبة استمرت 3 أشهر
بعد الـ2 جنيه.. نكشف حقيقة إصدار 10 و5 جنيهات معدنية
افتتاح مصنعين وتفقد توسعات 5 قلاع كبرى.. مدبولي يشيد بالطفرة الصناعية وبكفاءة الشباب المصري
الاحتلال يواصل اختراق وقف إطلاق النار.. 14 قتيلا في غارات إسرائيلية متفرقة على لبنان
أدعوا لعائلتنا .. حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة تنعيه برسالة مؤثرة
أزمات صحية متتالية.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة عبد الرحمن أبو زهرة
تصحبك السلامة.. محمود سعد يودع عبدالرحمن أبو زهرة برسالة مؤثرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل وفاته بسنوات.. عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل غيبوبة استمرت 3 أشهر

النجم الراحل عبد الرحمن أبو زهرة
النجم الراحل عبد الرحمن أبو زهرة
أوركيد سامي

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول تصريحات تلفزيونية مؤثرة للفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، كان قد أدلى بها قبل وفاته بسنوات، تحدث خلالها عن واحدة من أخطر الأزمات الصحية التي مر بها في حياته، بعدما دخل في غيبوبة استمرت نحو ثلاثة أشهر كاملة، قبل أن يعود للحياة من جديد.

وجاءت تصريحات الفنان الراحل خلال لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامية بسمة وهبة، حيث تحدث بصراحة شديدة عن معاناته مع المرض، مؤكدًا أن تلك التجربة غيّرت نظرته للحياة بالكامل، وجعلته أكثر قربًا من الله وتمسكًا بالعبادة والهدوء النفسي.

وقال أبو زهرة خلال اللقاء: “كنت مريض جدًا وروحت في غيبوبة 3 شهور، لكن ربنا كتبلي عمر جديد”، مشيرًا إلى أن نجاته من تلك الأزمة كانت بمثابة رسالة إلهية جعلته يعيد التفكير في الكثير من الأمور التي كان يعتبرها مهمة في السابق.

وأضاف الفنان الراحل أن الإنسان لا يدرك قيمة الحياة الحقيقية إلا عندما يقترب من لحظات الضعف والألم، مؤكدًا أن تلك التجربة جعلته يشعر بأن كل شيء في الدنيا زائل، وأن الأقرب للإنسان في النهاية هو علاقته بالله.

وتابع: “ربنا اداني عمر لازم أستغله في العبادة دايمًا”، وهي العبارة التي لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهوره بعد إعادة نشر المقطع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى كثيرون أن كلماته حملت قدرًا كبيرًا من الصدق والتأمل والإيمان.

وأكد خلال حديثه أن المرض جعله أكثر هدوءًا وتصالحًا مع الحياة، موضحًا أنه أصبح يفضل الابتعاد عن الضغوط والصخب، والتركيز على راحته النفسية والروحية، خاصة بعد رحلة فنية طويلة حقق خلالها نجاحات كبيرة وأصبح واحدًا من أبرز رموز الفن العربي.

وأعاد الجمهور تداول هذه التصريحات باعتبارها من أكثر اللقاءات الإنسانية تأثيرًا للفنان الراحل، خاصة أنها كشفت جانبًا شخصيًا وروحيًا من حياته 

ويُعد عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث ترك إرثًا فنيًا ضخمًا في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، وارتبط اسمه بأعمال خالدة صنعت مكانة استثنائية لدى الجمهور على مدار عقود طويلة.


يذكر أن رحل عن عالمنا أمس   الفنان  القدير  عبد الرحمن أبو زهرة،  بعد صراع مع المرض و بعد رحلة فنية طويلة أثرت الشاشة العربية بعشرات الأعمال الخالدة التي صنعت له مكانة استثنائية في قلوب الجمهور، ليبقى اسمه واحدًا من أبرز نجوم الفن المصري والعربي عبر الأجيال.

وأعلن نجله أحمد عبد الرحمن أبو زهرة خبر الوفاة عبر حسابه على “فيسبوك”، بكلمات مؤثرة كشف خلالها عن الجانب الإنساني والخلقي لوالده، مؤكدًا أنه كان صاحب مبادئ ومواقف وإنسانًا استثنائيًا قبل أن يكون فنانًا كبيرًا.

وأعلن نجله أحمد عبد الرحمن أبو زهرة خبر الوفاة عبر حسابه على “فيسبوك”، بكلمات مؤثرة كشف خلالها عن الجانب الإنساني والخلقي لوالده، مؤكدًا أنه كان صاحب مبادئ ومواقف وإنسانًا استثنائيًا قبل أن يكون فنانًا كبيرًا.

وقال أحمد في رسالته
“إنا لله وإنا إليه راجعون.. صعدت روحه الطاهرة إلى السماء.. مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، وأن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب”.


وأضاف:
“مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق.. مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة.. ادعوا له بالمغفرة”.

ولد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في 8 مارس عام 1934، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958، قبل أن يبدأ رحلته داخل المسرح القومي عام 1959، ليقدم بعدها مسيرة فنية ضخمة تنوعت بين المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة والدبلجة.

نقابة المهن التمثيلية تنعي عبد الرحمن أبو زهرة

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، الذي رحل بعد مسيرة فنية طويلة أثرت الدراما والسينما والمسرح بأعمال ستظل خالدة في وجدان الجمهور العربي.

وأكدت النقابة، برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، بالغ حزنها وأسفها لرحيل أحد أهم رموز الفن المصري، مقدمة خالص التعازي إلى أسرته ومحبيه، وداعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وجاء في بيان النقابة أن الفنان الراحل ترك إرثًا فنيًا وإنسانيًا كبيرًا، بما قدمه من أدوار متنوعة صنعت مكانته الخاصة لدى الجمهور، ليبقى اسمه حاضرًا في تاريخ الفن المصري والعربي رغم رحيله.

وأضاف أن الساحة الفنية فقدت قيمة فنية كبيرة، لما امتلكه الراحل من موهبة استثنائية وحضور مميز عبر عقود طويلة من العطاء الفني.

واختتمت النقابة بيانها بالدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة، مؤكدة أن أعماله ستظل شاهدة على مسيرته الكبيرة ومكانته الراسخة في قلوب جمهوره وزملائه.

عبد الرحمن أبو زهرة اخبار الفن نجوم الفن وفاة عبد الرحمن أبو زهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

ماكرون

عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

معاش

5300 جنيه أعلى معاش في مصر.. تعديلات مرتقبة في الزيادة السنوية ومطالب يرفع الحد الأدنى

شهادات إدخار البنك الأهلي المصري ٢٠٢٦

بفائدة 22% .. دليلك الكامل لشهادات البنك الأهلي من الأعلى عائداً وحتى الأكبر أماناً

صرف معاشات يونيو مبكرًا قبل عيد الأضحى.. التضامن تعلن مفاجأة سارة

صرف معاشات يونيو مبكرًا قبل عيد الأضحى.. التضامن تعلن مفاجأة سارة

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع  مصر

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

الأهلي

رافضين التعاقد معاه | نجم الزمالك يفاجئ إدارة الأهلي بقرار صادم

عملة 10 آلاف جنيه

هل طبع البنك المركزي عملة 10 آلاف جنيه؟ تفاصيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

الإمارات تدين الهجوم بطائرة مسيرة على سفينة شحن كورية جنوبية في مضيق هرمز

أرشيفية

البحرين تتضامن مع مصر وتدين اختطاف ناقلة النفط

نتنياهو

نتنياهو يعلق على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنين: إفلاس أخلاقي

بالصور

"برلين بلا سيارات" تتعثر.. حملة حظر المركبات تفشل في الوصول للاستفتاء الشعبي

برلين بلا سيارات
برلين بلا سيارات
برلين بلا سيارات

خلل مفاجئ يربك السائقين.. مرسيدس تستدعي 144 ألف سيارة بسبب اختفاء العدادات

مرسيدس 
مرسيدس 
مرسيدس 

بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة.. هؤلاء الأكثر عرضة لنفس مرضه

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

روبوت الدردشة ‏Grok Voice‏ يصل إلى السيارات بنظام ‏CarPlay

تطبيق Grok
تطبيق Grok
تطبيق Grok

فيديو

رشا مهدي

رشا مهدي: لهذا تفرد مسلسل اللون الأزرق عن باقي أعمال رمضان| فيديو

دينا فؤاد

معندهاش حساب بنكي ومعاها 150 جنيه بمحفظة كاش .. محامي دنيا فؤاد يكشف مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد