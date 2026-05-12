قبل وفاته بسنوات.. عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل غيبوبة استمرت 3 أشهر

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول تصريحات تلفزيونية مؤثرة للفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، كان قد أدلى بها قبل وفاته بسنوات، تحدث خلالها عن واحدة من أخطر الأزمات الصحية التي مر بها في حياته، بعدما دخل في غيبوبة استمرت نحو ثلاثة أشهر كاملة، قبل أن يعود للحياة من جديد.

وجاءت تصريحات الفنان الراحل خلال لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامية بسمة وهبة، حيث تحدث بصراحة شديدة عن معاناته مع المرض، مؤكدًا أن تلك التجربة غيّرت نظرته للحياة بالكامل، وجعلته أكثر قربًا من الله وتمسكًا بالعبادة والهدوء النفسي.

وقال أبو زهرة خلال اللقاء: “كنت مريض جدًا وروحت في غيبوبة 3 شهور، لكن ربنا كتبلي عمر جديد”، مشيرًا إلى أن نجاته من تلك الأزمة كانت بمثابة رسالة إلهية جعلته يعيد التفكير في الكثير من الأمور التي كان يعتبرها مهمة في السابق.

وأضاف الفنان الراحل أن الإنسان لا يدرك قيمة الحياة الحقيقية إلا عندما يقترب من لحظات الضعف والألم، مؤكدًا أن تلك التجربة جعلته يشعر بأن كل شيء في الدنيا زائل، وأن الأقرب للإنسان في النهاية هو علاقته بالله.

وتابع: “ربنا اداني عمر لازم أستغله في العبادة دايمًا”، وهي العبارة التي لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهوره بعد إعادة نشر المقطع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى كثيرون أن كلماته حملت قدرًا كبيرًا من الصدق والتأمل والإيمان.

وأكد خلال حديثه أن المرض جعله أكثر هدوءًا وتصالحًا مع الحياة، موضحًا أنه أصبح يفضل الابتعاد عن الضغوط والصخب، والتركيز على راحته النفسية والروحية، خاصة بعد رحلة فنية طويلة حقق خلالها نجاحات كبيرة وأصبح واحدًا من أبرز رموز الفن العربي.

وأعاد الجمهور تداول هذه التصريحات باعتبارها من أكثر اللقاءات الإنسانية تأثيرًا للفنان الراحل، خاصة أنها كشفت جانبًا شخصيًا وروحيًا من حياته

ويُعد عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث ترك إرثًا فنيًا ضخمًا في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، وارتبط اسمه بأعمال خالدة صنعت مكانة استثنائية لدى الجمهور على مدار عقود طويلة.



يذكر أن رحل عن عالمنا أمس الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد صراع مع المرض و بعد رحلة فنية طويلة أثرت الشاشة العربية بعشرات الأعمال الخالدة التي صنعت له مكانة استثنائية في قلوب الجمهور، ليبقى اسمه واحدًا من أبرز نجوم الفن المصري والعربي عبر الأجيال.

وأعلن نجله أحمد عبد الرحمن أبو زهرة خبر الوفاة عبر حسابه على “فيسبوك”، بكلمات مؤثرة كشف خلالها عن الجانب الإنساني والخلقي لوالده، مؤكدًا أنه كان صاحب مبادئ ومواقف وإنسانًا استثنائيًا قبل أن يكون فنانًا كبيرًا.

وقال أحمد في رسالته

“إنا لله وإنا إليه راجعون.. صعدت روحه الطاهرة إلى السماء.. مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، وأن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب”.



وأضاف:

“مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق.. مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة.. ادعوا له بالمغفرة”.

ولد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في 8 مارس عام 1934، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958، قبل أن يبدأ رحلته داخل المسرح القومي عام 1959، ليقدم بعدها مسيرة فنية ضخمة تنوعت بين المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة والدبلجة.

نقابة المهن التمثيلية تنعي عبد الرحمن أبو زهرة

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، الذي رحل بعد مسيرة فنية طويلة أثرت الدراما والسينما والمسرح بأعمال ستظل خالدة في وجدان الجمهور العربي.

وأكدت النقابة، برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، بالغ حزنها وأسفها لرحيل أحد أهم رموز الفن المصري، مقدمة خالص التعازي إلى أسرته ومحبيه، وداعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وجاء في بيان النقابة أن الفنان الراحل ترك إرثًا فنيًا وإنسانيًا كبيرًا، بما قدمه من أدوار متنوعة صنعت مكانته الخاصة لدى الجمهور، ليبقى اسمه حاضرًا في تاريخ الفن المصري والعربي رغم رحيله.

وأضاف أن الساحة الفنية فقدت قيمة فنية كبيرة، لما امتلكه الراحل من موهبة استثنائية وحضور مميز عبر عقود طويلة من العطاء الفني.

واختتمت النقابة بيانها بالدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة، مؤكدة أن أعماله ستظل شاهدة على مسيرته الكبيرة ومكانته الراسخة في قلوب جمهوره وزملائه.