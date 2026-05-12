نور الأزهر يرافق ضيوف الرحمن.. وعظ جنوب سيناء يودّع حجاج البر بميناء نويبع

ودّعت منطقة وعظ جنوب سيناء حجاج بيت الله الحرام بميناء نويبع البحري، أثناء سفرهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، في مشهد إيماني مهيب جسّد عناية الأزهر الشريف بضيوف الرحمن، وحرصه على تقديم الدعم الديني والتوعوي للحجاج قبل انطلاق رحلتهم المباركة إلى الأراضي المقدسة.

وجاءت فعاليات التوديع تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، وفضيلة الدكتور محمد عبد الدائم الجندي، حيث حرص أعضاء الوعظ على تقديم النصائح والإرشادات الدينية المتعلقة بأداء مناسك الحج، مع التأكيد على قيم التسامح، والصبر، والتعاون بين الحجاج، بما يعينهم على أداء المناسك في أجواء يسودها الإخلاص والسكينة.

وشهد ميناء نويبع البحري أجواء روحانية مميزة، تخللتها الدعوات بأن يتقبل الله من الحجاج حجهم، وأن يعودوا إلى أرض الوطن سالمين غانمين بعد أداء الركن الخامس من أركان .