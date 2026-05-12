جامعة قناة السويس تحقق في مشاجرة بين طالبين وإصابة أحدهما بسلاح أبيض

فتحت جامعة قناة السويس تحقيقًا عاجلًا في واقعة مشاجرة نشبت بين طالبين داخل الحرم الجامعي، وأسفرت عن إصابة أحدهما باستخدام سلاح أبيض، وسط حالة من الاستياء بين الطلاب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى حدوث مشادة كلامية بين الطالبين، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها أحد الطرفين بالتعدي على الآخر مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما أدى إلى إصابته بجروح استدعت التدخل الطبي السريع.

وعلى الفور، تم نقل الطالب المصاب لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على الطرف المتهم.

وأكدت إدارة الجامعة أنها تتابع الواقعة باهتمام بالغ، وتم فتح تحقيق داخلي للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة بحق المتسببين، مشددة على رفضها التام لأي أعمال عنف داخل الحرم الجامعي.

كما شددت الجامعة على ضرورة الالتزام بالقواعد الجامعية والحفاظ على الانضباط والسلوك الحضاري داخل الحرم، حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.