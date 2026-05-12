محافظ المنيا يرفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات موسم السيدة العذراء بدير جبل الطير بسمالوط

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بمركز سمالوط، استعدادًا لبدء موسم السيدة العذراء بدير جبل الطير، خلال الفترة من 14 مايو الجاري و حتى 21 مايو، لاستقبال ملايين الزوار من محافظات مصر ومختلف دول العالم .

ووجه المحافظ ، بتشكيل غرف عمليات فرعية بكافة الجهات المعنية تعمل على مدار 24 ساعة لضمان المتابعة الميدانية المستمرة وتوفير جميع الخدمات اللازمة للزوار والمواطنين، مع ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، للإبلاغ الفوري عن أي أحداث والتعامل معها بشكل عاجل.

وشدد اللواء عماد كدواني على اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والتنظيمية اللازمة لتأمين الاحتفالات، من خلال تكثيف التواجد الأمني، وتفعيل خطط الحماية المدنية، وتنفيذ حملات مرورية لضمان السيولة المرورية ومنع التكدسات، مع ضبط السيارات المخالفة ومتابعة الالتزام بالتعريفة المقررة، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة لتقديم الخدمات بالشكل اللائق.

كما وجه المحافظ باستمرار أعمال تأمين الزوار وتوفير الحماية المدنية، وإجراء مراجعة شاملة لوسائل الأمان بالمعديات النهرية والتأكد من صلاحيتها الفنية، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق المؤدية لمنطقة الاحتفال، وصيانة أعمدة الإنارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للوافدين.

وفيما يتعلق بالرقابة التموينية، شدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودة وصلاحية السلع والمواد الغذائية المعروضة، مع توفير منتجات آمنة وصحية للزوار، مكلفًا مديرية التموين بتوفير كميات كافية من الخبز يوميًا، وإقامة معرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، إلى جانب متابعة الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة.

كما وجه المحافظ مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد بالمجازر، وتجهيز المجزر لاستقبال أي حالات طارئة، مع تكثيف أعمال التفتيش على اللحوم والمنتجات الغذائية المتداولة بمحيط الاحتفالات، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين

كما كلف المحافظ مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات، وتجهيز أطقم طبية متكاملة بمنطقة الاحتفال، مع توزيع سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور المؤدية إلى دير جبل الطير، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

دير السيدة العذراء

ويُعد دير السيدة العذراء بجبل الطير أحد أهم محطات مسار العائلة المقدسة في مصر، ويشهد سنويًا احتفالات كبرى تستقطب ملايين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية وشتى دول العالم .

