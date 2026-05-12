بالصور | محافظ الغربية : ضبط 6116 عبوة مستلزمات أسنان منتهية الصلاحية داخل شركة طبية بطنطا

أصدر اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية اليوم توجيهاته بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الطبية والتجارية، وضبط أي مخالفات تمس صحة المواطنين، تابعت مديرية التموين بالغربية جهودها في تنفيذ حملات رقابية مكثفة، تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت حملة تموينية مكبرة بمدينة طنطا، بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية، عن ضبط 6116 عبوة من مستلزمات وأدوات الأسنان منتهية الصلاحية داخل إحدى الشركات الطبية، شملت مستلزمات حشو العصب والتعقيم وتجهيزات تستخدم في عيادات ومراكز الأسنان، وكانت معدة لإعادة التداول بالمخالفة للقانون.

حملات تموينية

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مختلف الأنشطة، وعدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب بصحة المواطنين أو تداول منتجات منتهية الصلاحية.