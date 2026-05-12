تداول 6 سفن حاويات وبضائع عامه بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن .. بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14058 طن تشمل : 200 طن يوريا و 7001 طن علف و 6857 طن بضائع متنوعة .



كما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 110794 طن تشمل : 10185 طن قمح و 19300 طن ذرة و 57780 طن سلاج و 640 طن كسب عباد و 1170 طن خشب زان و 9311 طن خردة و 850 طن ابلاكاش و 701 طن بازلاء و 10857 طن بضائع متنوعة.

بينما أشارالبيان إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 1306 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 286 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1597 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 179185 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 55641 طنًا .



كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1194 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5688 حركة .

