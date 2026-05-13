الإسماعيلية.. تدريب عملي لتأمين هدف حيوي مؤمن بالحراسات المشددة بأبوسلطان

شهد اللواء عبد الرحمن وهدان مساعد رئيس هيئة العمليات للأزمات، والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، التدريب العملي المشترك والمُقام داخل محطة توليد الطاقة الكهربائية بقرية أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد.

جاء ذلك في إطار تنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الإسماعيلية "صقر ١٦٧" والمنفذ خلال الفترة من ١٠ – ١٢ مايو ٢٠٢٦.

بحضور مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، ولجنة قوات الدفاع الشعبي والعسكري والوفد المُرافق لهما؛ وذلك لمتابعة تنفيذ البيان العملي "أنسب أسلوب لتأمين هدف حيوي مؤمن بالحراسات المشددة" بمحطة كهرباء أبوسلطان.

بدأ البيان العملي باستعراض نظرة عامة على المحطة وقدراتها الفنية والإدارية ووسائل الأمن والحماية وأنظمة إطفاء الحريق وإجراءات الصحة والسلامة المهنية بها بالإضافة إلى وسائل الحماية.

كما تناول البيان نموذج محاكاة وسيناريو للتصدِّي لمجموعة من العناصر الإرهابية أثناء اقتحامها للمحطة باستخدام العبوات الناسفة والأسلحة الآلية بهدف تنفيذ أعمال تخريبية بها، وتم متابعة كيفية تعامل قوات الحراسة المشددة من وزارة الداخلية، وتدخل قوات الحماية المدنية لتفعيل أنظمة الإطفاء والتبريد، وكذلك تدخل خبراء المفرقعات لاكتشاف العبوة الناسفة من خلال الكلاب المدربة لكشف المفرقعات واستخدام أجهزة تشتيت العبوات، وصولًا لتدخل سيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين، وقد تم البيان بتصفية عدد من العناصر والقبض على آخرين ونجاح القوات في فرض السيطرة الأمنية على المحطة وتأمين الهدف الحيوي.

ويستهدف التدريب توحيد المفاهيم، والتأكيد على استخدام أسلوب علمي وعملي مُوحد لمجابهة الأزمات والكوارث وكذلك أسلوب إدارتها ووضع خطط متكاملة، للتغلب عليها وإزالة الآثار الناتجة عنها، في ظل تعاون مُثمر وبنَّاء بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والقوات المسلحة والشرطة بالإضافة إلى إدارة الأزمات والكوارث.

كما نفذت محافظة الإسماعيلية الموقف التعبوي، بالمقر الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، في إطار التعاون المثمر والبنَّاء مع القوات المسلحة المتمثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ويهدف إلى تنمية وصقل مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة المتوفرة.

من جانبه أشار العميد حمدي هندي المشرف العام على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، إلى مراحل إنشاء المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بالإضافة إلى عرض لمهام الشبكة في تأسيس البنية المعلوماتية المتكاملة عن المحافظة وعرض لخدمات السلامة العامة وربط مباشر مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وكافة أجهزة الدولة.

وخلال عرض الموقف التعبوي لمحافظة الإسماعيلية، تم استعراض عدة مواقف وسيناريوهات لأزمات وكوارث، وتنفيذ الإجراءات على أرض الواقع، من ربط كافة المسئولين بمحافظة الإسماعيلية والجهات المعنية بالأزمة التي تواجه المحافظة، ومحاكاة للإجراءات العاجلة التي تتم من قِبَل المديريات والمرافق الحيوية ونقلها مباشرة من أرض الواقع.

وأشادت لجنة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بطرق معالجة الأزمات من قبل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال المواقف التعبوية والأزمات المطروحة، حيث تعد تجربة محافظة الإسماعيلية في التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر ١٦٧" تجربة متميزة وفريدة هذا العام.