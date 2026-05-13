قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عزل 1700 شخص على متن سفينة سياحية في بوردو الفرنسية عقب وفاة راكبة
دينية النواب تطالب بزيادة بند الصيانة بموازنة وزارة الأوقاف.. صور
شكرًا بعثة الحج.. مصري يستعيد أمواله وأوراقه بعد فقدانها بمطار المدينة المنورة
العيد إمتى؟ موعد العشر الأوائل من ذي الحجة 2026 فلكيًا ورسميًا
وزيرة الإسكان: القطاع العقاري المصري أصبح من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار
بريطانيا تتحرك ضد التدخلات الخارجية.. والملك تشارلز يكشف عن قوانين مرتقبة
عندما يخسر الزمالك ذهابًا بهدف تبدأ الحكاية.. ريمونتادا أفريقية تتجدد أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
وزير السياحة: نمو 20% في أعداد السائحين خلال 2025.. ونائبة: لا بد من خلق إجراءات محفزة للاستثمار
رئيس بعثة الحج الرسمية يوجه نصائح مهمة للحجاج المتوافدين على الأراضي المقدسة
التضامن الاجتماعي تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية
خطوة بخطوة.. تعمل إيه لو شوفت شخص في الشارع ظاهر عليه علامات تعاطي المخدرات.. فيديو
تراجع جديد.. هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب بعد صدمة بيانات التضخم الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسماعيلية.. تدريب عملي لتأمين هدف حيوي مؤمن بالحراسات المشددة بأبوسلطان

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد اللواء عبد الرحمن وهدان مساعد رئيس هيئة العمليات للأزمات، والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، التدريب العملي المشترك والمُقام داخل محطة توليد الطاقة الكهربائية بقرية أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد.

جاء ذلك في إطار تنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الإسماعيلية "صقر ١٦٧" والمنفذ خلال الفترة من ١٠ – ١٢ مايو ٢٠٢٦.

بحضور مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، ولجنة قوات الدفاع الشعبي والعسكري والوفد المُرافق لهما؛ وذلك لمتابعة تنفيذ البيان العملي "أنسب أسلوب لتأمين هدف حيوي مؤمن بالحراسات المشددة" بمحطة كهرباء أبوسلطان.

بدأ البيان العملي باستعراض نظرة عامة على المحطة وقدراتها الفنية والإدارية ووسائل الأمن والحماية وأنظمة إطفاء الحريق وإجراءات الصحة والسلامة المهنية بها بالإضافة إلى وسائل الحماية.

كما تناول البيان نموذج محاكاة وسيناريو للتصدِّي لمجموعة من العناصر الإرهابية أثناء اقتحامها للمحطة باستخدام العبوات الناسفة والأسلحة الآلية بهدف تنفيذ أعمال تخريبية بها، وتم متابعة كيفية تعامل قوات الحراسة المشددة من وزارة الداخلية، وتدخل قوات الحماية المدنية لتفعيل أنظمة الإطفاء والتبريد، وكذلك تدخل خبراء المفرقعات لاكتشاف العبوة الناسفة من خلال الكلاب المدربة لكشف المفرقعات واستخدام أجهزة تشتيت العبوات، وصولًا لتدخل سيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين، وقد تم البيان بتصفية عدد من العناصر والقبض على آخرين ونجاح القوات في فرض السيطرة الأمنية على المحطة وتأمين الهدف الحيوي.

ويستهدف التدريب توحيد المفاهيم، والتأكيد على استخدام أسلوب علمي وعملي مُوحد لمجابهة الأزمات والكوارث وكذلك أسلوب إدارتها ووضع خطط متكاملة، للتغلب عليها وإزالة الآثار الناتجة عنها، في ظل تعاون مُثمر وبنَّاء بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والقوات المسلحة والشرطة بالإضافة إلى إدارة الأزمات والكوارث.

كما نفذت محافظة الإسماعيلية الموقف التعبوي، بالمقر الإقليمي للشبكة الوطنية  للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، في إطار التعاون المثمر والبنَّاء مع القوات المسلحة المتمثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ويهدف إلى تنمية وصقل مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة المتوفرة.

من جانبه أشار العميد حمدي هندي المشرف العام على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، إلى مراحل إنشاء المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بالإضافة إلى عرض لمهام الشبكة في تأسيس البنية المعلوماتية المتكاملة عن المحافظة وعرض لخدمات السلامة العامة وربط مباشر مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وكافة أجهزة الدولة.

وخلال عرض الموقف التعبوي لمحافظة الإسماعيلية، تم استعراض عدة مواقف وسيناريوهات لأزمات وكوارث، وتنفيذ الإجراءات على أرض الواقع، من ربط كافة المسئولين بمحافظة الإسماعيلية والجهات المعنية بالأزمة التي تواجه المحافظة، ومحاكاة للإجراءات العاجلة التي تتم من قِبَل المديريات والمرافق الحيوية ونقلها مباشرة من أرض الواقع.

وأشادت لجنة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بطرق معالجة الأزمات من قبل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال المواقف التعبوية والأزمات المطروحة، حيث تعد تجربة محافظة الإسماعيلية في التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر ١٦٧" تجربة متميزة وفريدة هذا العام.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

الدولار

عقب صعوده .. سعر الدولار الآن في مصر

وحدات سكنية

البداية 30 ألف جنيه .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الدواجن والبيض

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء| وهذا ثمن البيض

الاهلي

3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

مشغولات ذهبية

فوق الـ 4700 دولار للأوقية.. أسعار الذهب ترتفع مُجددًا بالأسواق

عيدميلاد لميس الحديدي

«استقلالك المادي سر قوتك» .. رسالة على تورتة عيد ميلاد الإعلامية لميس الحديدي | شاهد

ترشيحاتنا

السفير البابوي يزور المعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني

السفير البابوي بمصر يزور المعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني بالجيزة | صور

جانب من الفعالية

معًا من أجل بيئة عمل منتجة.. مبادرة لتعزيز الصحة النفسية ومواجهة العنف الوظيفي

جولة تفقدية موسعة

إحالة للتحقيق ومكافأة.. نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بالبحر الأحمر

بالصور

أبطال فيلم «Ceniza en la Boca» يخطفون الأنظار بمهرجان كان

أبطال فيلم "Ceniza en la Boca"
أبطال فيلم "Ceniza en la Boca"
أبطال فيلم "Ceniza en la Boca"

علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير

علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير
علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير
علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير

ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟

ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟
ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟
ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد