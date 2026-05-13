من السادسة مساءً.. قطع المياه عن وادي النطرون

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، قطع المياه عن معظم مناطق مركز ومدينة وادي النطرون، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ 6 مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026 وحتى الانتهاء من أعمال الربط والتعديلات الفنية.

وعلل بيان صادر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، إلى أن قطع المياه يأتي في إطار تنفيذ أعمال ربط مشروع ازدواج خط طرد صلاح العبد بوادي النطرون قطر 710 مم بولي إيثيلين على الخط القائم قطر 800 مم GRP والخط القائم قطر 630 مم بولي إيثيلين، بالإضافة إلى تنفيذ تعديلات فنية داخل رافع صلاح العبد لرفع كفاءة التشغيل وتحسين الضغوط.

المناطق المتأثرة: معظم مناطق مركز ومدينة وادي النطرون، باستثناء المناطق التي تتغذى من الآبار الارتوازية.

وأكدت الشركة، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ تم الدفع بالأطقم الفنية المتخصصة والأجهزة المعاونة والمعدات اللازمة للعمل على مدار الساعة لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الانتهاء.

كما دفعت الشركة بـ 7 سيارات مياه شرب نقية لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة طوال فترة تنفيذ الأعمال.

وفي حال الحاجة إلى طلب سيارات مياه إضافية، يرجى التواصل عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول.

وتتقدم الشركة باعتذارها للمواطنين عن هذا الظرف المؤقت، مؤكدة أن تلك الأعمال تستهدف تحسين كفاءة الخدمة وضمان استدامتها خلال المرحلة المقبلة.