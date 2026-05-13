أنهت حياتها.. العثور على جـ ثة فتاة بقرية بركة غطاس بالبحيرة

أقدمت فتاة في العقد الثالث من العمر بقرية بركة غطاس التابعة لمركز أبو حمص في محافظة البحيرة، على التخلص من حياتها بشنق نفسها، نظرًا لمرورها بأزمة نفسية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد بحالة شنق بقرية بركة غطاس التابعة لذات المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة ر.ا.ع. ال، 22 عامًا، مقيمة مركز أبو حمص، مشنوقة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.