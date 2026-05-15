لذيذ جدا.. طريقة عمل البولبيف باللحمة المفرومة

البولبيف من الاكلات اللذيذة التي يعشقها الكثير ولذلك نقدم إليكي طريقة العمل في المنزل باللحمة المفرومة .
طريقة عمل البولبيف باللحمة المفرومة
المقادير
- نصف كيلو لحمة مفرومة ناعمة
- 2 ملعقة كبيرة دقيق
- بيضة
- 3 فصوص ثوم مفروم
- ملعقة صغيرة بابريكا
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
- نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون
- رشة جوزة الطيب
- ملعقة صغيرة ملح
- ملعقة صغيرة سكر
- ملعقة كبيرة زيت
- نصف كوب مرق أو ماء
طريقة التحضير
- في بولة كبيرة، اخلطي اللحمة المفرومة مع الثوم والبيض والدقيق وجميع التوابل جيدًا حتى تتجانس المكونات.
- أضيفي الزيت والمرق بالتدريج مع العجن حتى يصبح الخليط متماسكًا وطريًا.
- شكلي الخليط على هيئة رول باستخدام ورق الزبدة أو ورق الألومنيوم، مع غلق الأطراف جيدًا.
- ضعي الرول في حلة بها ماء مغلي، واتركيه على نار هادئة لمدة ساعة تقريبًا حتى ينضج تمامًا.
- اتركيه يبرد تمامًا ثم ضعيه في الثلاجة عدة ساعات ليصبح متماسكًا وسهل التقطيع.
- قطعيه شرائح رفيعة وقدميه في السندوتشات أو مع البيض والبطاطس.
نصائح لنجاح البولبيف
- يفضل استخدام لحمة تحتوي على نسبة دهون بسيطة حتى لا يجف البولبيف.
- يمكن إضافة رشة شطة أو فلفل حار لمحبي النكهة القوية.
- حفظه في الثلاجة يجعله متماسكًا مثل الجاهز تمامًا.