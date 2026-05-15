لذيذ جدا.. طريقة عمل البولبيف باللحمة المفرومة

البولبيف من الاكلات اللذيذة التي يعشقها الكثير ولذلك نقدم إليكي طريقة العمل في المنزل باللحمة المفرومة .

طريقة عمل البولبيف باللحمة المفرومة

المقادير

نصف كيلو لحمة مفرومة ناعمة

2 ملعقة كبيرة دقيق

بيضة

3 فصوص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

رشة جوزة الطيب

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة زيت

نصف كوب مرق أو ماء

طريقة التحضير

في بولة كبيرة، اخلطي اللحمة المفرومة مع الثوم والبيض والدقيق وجميع التوابل جيدًا حتى تتجانس المكونات. أضيفي الزيت والمرق بالتدريج مع العجن حتى يصبح الخليط متماسكًا وطريًا. شكلي الخليط على هيئة رول باستخدام ورق الزبدة أو ورق الألومنيوم، مع غلق الأطراف جيدًا. ضعي الرول في حلة بها ماء مغلي، واتركيه على نار هادئة لمدة ساعة تقريبًا حتى ينضج تمامًا. اتركيه يبرد تمامًا ثم ضعيه في الثلاجة عدة ساعات ليصبح متماسكًا وسهل التقطيع. قطعيه شرائح رفيعة وقدميه في السندوتشات أو مع البيض والبطاطس.

نصائح لنجاح البولبيف