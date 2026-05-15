سائح يواجه اتهامات اتحادية بعد رمي حجر على عجل البحر في هاواي

ألقت السلطات الأمريكية القبض على سائح كان يقضي إجازته في جزيرة ماوي بولاية هاواي، ووجهت له اتهامات اتحادية بعد قيامه – بحسب الادعاء – برمي حجر كبير على عجل البحر في هاواي النادرة والمهددة بالانقراض، في حادثة تم توثيقها عبر مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا.

تفاصيل الواقعة وتوثيقها بالفيديو

بحسب مكتب الادعاء الفيدرالي في منطقة هاواي، فإن المتهم إيغور ميخايلوفيتش ليتفينتشوك، البالغ من العمر 38 عامًا، وجهت إليه تهم تتعلق بمضايقة ومحاولة إيذاء عجل البحر هاواي المهددة بالانقراض، وذلك في مخالفة لقانون الأنواع المهددة بالانقراض وقانون حماية الثدييات البحرية.

وقع الحادث في 5 مايو على شاطئ منطقة لاهينا في جزيرة ماوي، حيث كان المتهم يسير بمحاذاة الساحل ويراقب حركة عجل البحر يعرف باسم “لاني”، وهي عجل البحر هاواي الأحادية المعروفة بأنها من أكثر الأنواع البحرية المهددة في المحيط الهادئ.

وأظهر مقطع فيديو – تم تداوله على نطاق واسع – المتهم وهو يراقب عجل البحر قبل أن يلتقط حجرًا كبيرًا ويقذفه مباشرة نحو رأسها، إلا أن الحجر لم يصبها بشكل مباشر، بل مر بالقرب من أنفها، ما تسبب في فزعها وارتفاعها خارج المياه.

وأكد شهود عيان أن حجم الحجر كان “بحجم ثمرة جوز الهند تقريبًا”، وهو ما يعكس خطورة التصرف واحتمال إلحاق ضرر جسيم بالحيوان.

ردود الفعل والتحقيقات والعقوبات المحتملة

أفاد شهود آخرون بأن عجل البحر بدت في حالة تأثر واضحة بعد الحادث، حيث بقيت شبه ثابتة لفترة من الوقت عقب الواقعة، ما أثار قلقًا بشأن حالتها الصحية. كما ذكروا أن المتهم لم يتوقف للاطمئنان على الحيوان، بل غادر المكان مباشرة.

وعند مواجهته من قبل بعض الشهود، تم إبلاغه بأن السلطات ستخطر بالحادث، إلا أنه – وفق ما ورد في التحقيقات – رد قائلاً إنه “ثري بما يكفي لدفع الغرامات”، قبل أن يغادر الموقع.

لاحقًا، أعلنت السلطات الأمريكية توقيفه قرب مدينة سياتل، ووجهت له تهمًا اتحادية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى عام عن كل تهمة، بالإضافة إلى خضوعه لفترة من المراقبة القضائية في حال إدانته.

وأكد مكتب الادعاء أن حماية الحياة البحرية، وخاصة الأنواع المهددة مثل عجل البحر هاواي، تمثل أولوية قصوى، مشددًا على أن هذه الكائنات تعد جزءًا أساسيًا من التنوع البيئي الفريد في جزر هاواي.