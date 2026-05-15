قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15-5-2026
حالة الطقس اليوم.. غطاء سحابي يغطي مصر وتقلبات ربيعية
حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 15 مايو 2026
عشر ذي الحجة أعظم أيام العام .. فضلها وطرق اغتنامها بالطاعات
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. فيديو
من أبيدوس لـ أوروبا.. مصر تقترب من التحول إلى مركز عالمي لتصدير الكهرباء
أسعار الخراف بسوق البشارية بأسوان تبدأ من 6 آلاف جنيه وتصل إلى 15 ألفًا
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 15 مايو.. عيار 21 بكام؟
وزير الخارجية: ندعم كل إجراءات الكويت لصون أمنها ومقدراتها
الرئيس الصيني لـ ترامب: التعامل غير الصحيح مع قضية تايوان قد يقود إلى صدام أو حتى مواجهة عسكرية
الرئيس الصيني: يتعين على بكين وواشنطن تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها
بدءا من اليوم.. خصومات استثنائية (50%) على مونوريل شرق النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سائح يواجه اتهامات اتحادية بعد رمي حجر على عجل البحر في هاواي

صورة من الحادث
صورة من الحادث
نوال السيد

ألقت السلطات الأمريكية القبض على سائح كان يقضي إجازته في جزيرة ماوي بولاية هاواي، ووجهت له اتهامات اتحادية بعد قيامه – بحسب الادعاء – برمي حجر كبير على عجل البحر في هاواي النادرة والمهددة بالانقراض، في حادثة تم توثيقها عبر مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا.

تفاصيل الواقعة وتوثيقها بالفيديو

بحسب مكتب الادعاء الفيدرالي في منطقة هاواي، فإن المتهم إيغور ميخايلوفيتش ليتفينتشوك، البالغ من العمر 38 عامًا، وجهت إليه تهم تتعلق بمضايقة ومحاولة إيذاء عجل البحر هاواي المهددة بالانقراض، وذلك في مخالفة لقانون الأنواع المهددة بالانقراض وقانون حماية الثدييات البحرية.

وقع الحادث في 5 مايو على شاطئ منطقة لاهينا في جزيرة ماوي، حيث كان المتهم يسير بمحاذاة الساحل ويراقب حركة عجل البحر يعرف باسم “لاني”، وهي عجل البحر هاواي الأحادية المعروفة بأنها من أكثر الأنواع البحرية المهددة في المحيط الهادئ.

وأظهر مقطع فيديو – تم تداوله على نطاق واسع – المتهم وهو يراقب عجل البحر قبل أن يلتقط حجرًا كبيرًا ويقذفه مباشرة نحو رأسها، إلا أن الحجر لم يصبها بشكل مباشر، بل مر بالقرب من أنفها، ما تسبب في فزعها وارتفاعها خارج المياه.

وأكد شهود عيان أن حجم الحجر كان “بحجم ثمرة جوز الهند تقريبًا”، وهو ما يعكس خطورة التصرف واحتمال إلحاق ضرر جسيم بالحيوان.

ردود الفعل والتحقيقات والعقوبات المحتملة

أفاد شهود آخرون بأن عجل البحر بدت في حالة تأثر واضحة بعد الحادث، حيث بقيت شبه ثابتة لفترة من الوقت عقب الواقعة، ما أثار قلقًا بشأن حالتها الصحية. كما ذكروا أن المتهم لم يتوقف للاطمئنان على الحيوان، بل غادر المكان مباشرة.

وعند مواجهته من قبل بعض الشهود، تم إبلاغه بأن السلطات ستخطر بالحادث، إلا أنه – وفق ما ورد في التحقيقات – رد قائلاً إنه “ثري بما يكفي لدفع الغرامات”، قبل أن يغادر الموقع.

لاحقًا، أعلنت السلطات الأمريكية توقيفه قرب مدينة سياتل، ووجهت له تهمًا اتحادية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى عام عن كل تهمة، بالإضافة إلى خضوعه لفترة من المراقبة القضائية في حال إدانته.

وأكد مكتب الادعاء أن حماية الحياة البحرية، وخاصة الأنواع المهددة مثل عجل البحر هاواي، تمثل أولوية قصوى، مشددًا على أن هذه الكائنات تعد جزءًا أساسيًا من التنوع البيئي الفريد في جزر هاواي.

عجل البحر سائح اتهامات هاواي أمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

قرار رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

توجيه رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

دواجن بيضاء

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن بالأسواق.. ماذا حدث؟

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

شوبير

أحمد شوبير يكشف موقف الأهلي من شكوى الزمالك وملف توروب

البيض البودرة

منتج جديد ينعش صادرات مصر.. أول شحنة تنطلق إلى الخارج والعوائد مفاجأة

جنيهات ذهب

بفارق 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

بالصور

إطلالة شبابية.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بظهورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

‏ثورة ‏BYD‏.. تقنية شحن في 5 دقائق تنهي هيمنة سيارات البنزين

BYD‏
BYD‏
BYD‏

سوت لافتة.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد