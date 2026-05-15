زلزال بقوة 3.4 درجة يضرب محافظة "آوموري" اليابانية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالا بلغت شدته 3.4 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة "تسوجارو" في محافظة "آوموري"، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الجمعة أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، فيما لم تصدر تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية.

وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا مرتفعا .. وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.. ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن 81% من أكبر الزلازل في العالم تحدث في هذا الحزام النشيط.