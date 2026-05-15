افتتاح البوابة 2 بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية لتعزيز السيولة المرورية

شهدت المنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسماعيلية افتتاح البوابة رقم (2) الجديدة، ضمن أعمال التطوير والتوسعات الجارية لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين داخل المنطقة الحرة، وذلك بحضور المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بالإسماعيلية، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين الذين أشادوا بأهمية المشروع بعد سنوات من الانتظار.

ويأتي افتتاح البوابة الجديدة في إطار جهود تحقيق السيولة المرورية وسرعة الحركة خاصة في حالات الطوارئ والحوادث، بما يسهم في الحد من التكدسات والاختناقات المرورية داخل محيط المنطقة الحرة.

وكان اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية قد تفقد الأعمال النهائية للبوابة خلال شهر مارس الماضي، موجها بسرعة الانتهاء من التنفيذ ودخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن، لما تمثله من أهمية كبيرة في تنظيم حركة الدخول والخروج وتحقيق الانسيابية المرورية بالمنطقة.

وأقيمت البوابة الجديدة على مساحة تقدر بنحو 230 مترًا مربعًا، وتضم مبنى إداريًا مكونًا من ثلاثة طوابق يحتوي على 11 مكتبًا مخصصًا لجهات التأمين المختلفة، تشمل الشرطة والجمارك وأمن المنطقة الحرة، بما يعزز من كفاءة الإجراءات الأمنية والتنظيمية.

كما تم تزويد البوابة بأحدث التجهيزات الأمنية، من بينها كاميرات مراقبة متطورة، وجهاز X-Ray لفحص الحقائب، وبوابة إلكترونية للكشف عن المعادن، إلى جانب كافة وسائل التأمين اللازمة لضمان أعلى درجات الأمان والتنظيم داخل المنطقة الحرة.