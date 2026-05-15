قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبيك اللهم لبيك.. رئيس بعثة حج القرعة: وصول 16 ألفا و464 حاجا للأراضي المقدسة
أسعار الذهب اليوم بالأسواق.. فيديو
استشاري نفسي: السوشيال ميديا جعلت التواصل عزلة وزودت الاكتئاب
440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026
خطوة إنسانية.. أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين والمحتجزين في اليمن
خطوة استراتيجية.. الشركة البورسعيدية تنهي أعمال صيانة وإنزال الفندق العائم قصر إبريم
مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور
موعد كسوف الشمس الكلي 2026
مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
من المجموعات إلى النهائي.. تفاصيل النسخة الأكبر لكأس العالم 2026
اندلاع حريق بشونة كتان بالغربية والدفع بـ7 سيارات مطافئ
مسيرات مفخخة.. انفجارات قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح البوابة 2 بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية لتعزيز السيولة المرورية

الافتتاح
الافتتاح
الإسماعيلية انجي هيبة

شهدت المنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسماعيلية افتتاح البوابة رقم (2) الجديدة، ضمن أعمال التطوير والتوسعات الجارية لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين داخل المنطقة الحرة، وذلك بحضور المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بالإسماعيلية، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين الذين أشادوا بأهمية المشروع بعد سنوات من الانتظار.

ويأتي افتتاح البوابة الجديدة في إطار جهود تحقيق السيولة المرورية وسرعة الحركة خاصة في حالات الطوارئ والحوادث، بما يسهم في الحد من التكدسات والاختناقات المرورية داخل محيط المنطقة الحرة.

وكان اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية قد تفقد الأعمال النهائية للبوابة خلال شهر مارس الماضي، موجها بسرعة الانتهاء من التنفيذ ودخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن، لما تمثله من أهمية كبيرة في تنظيم حركة الدخول والخروج وتحقيق الانسيابية المرورية بالمنطقة.

وأقيمت البوابة الجديدة على مساحة تقدر بنحو 230 مترًا مربعًا، وتضم مبنى إداريًا مكونًا من ثلاثة طوابق يحتوي على 11 مكتبًا مخصصًا لجهات التأمين المختلفة، تشمل الشرطة والجمارك وأمن المنطقة الحرة، بما يعزز من كفاءة الإجراءات الأمنية والتنظيمية.

كما تم تزويد البوابة بأحدث التجهيزات الأمنية، من بينها كاميرات مراقبة متطورة، وجهاز X-Ray لفحص الحقائب، وبوابة إلكترونية للكشف عن المعادن، إلى جانب كافة وسائل التأمين اللازمة لضمان أعلى درجات الأمان والتنظيم داخل المنطقة الحرة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

جنيهات ذهب

بفارق 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

وحدات سكنية

تصريحات رسمية.. أسباب رفض طلبات التقديم على الوحدات السكنية

وحدات سكنية

مش عارف بتترفض ليه؟.. الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

مشغولات ذهبية

بضغط من الدولار .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الانجليزي

عمر مرموش

مرموش يطارد المجد.. وحلم مصري ثالث في كأس الاتحاد الإنجليزي

الزمالك

فرج عامر: الزمالك الأقرب لحصد الكونفدرالية.. واتحاد العاصمة أقل فنيًا

بالصور

أسعار سيتروين سي اليزيه موديل 2014 المستعملة

سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه

شاومي تدخل عالم السيارات العائلية الفاخرة بسيارة ذكية تنافس الكبار

سياراة شاومي 
سياراة شاومي 
سياراة شاومي 

مزاد فرنسي يعرض 49 نسخة نادرة من رينو 5 الكلاسيكية تحمل أسماء نسائية

رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية

إطلالة شبابية.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بظهورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد