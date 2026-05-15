أسرار ورشة السلام.. كيف تحولت ألواح النجارة إلى مخابئ للمخدرات؟| خاص

أحالت جهات التحقيق المختصة تشكيلا عصابيا دوليا من 8 سوريين مقيمين في مصر ومواطن مصري واحد للجنايات، لاتهامهم بتصنيع الكبتاجون وتصديره لدول عربية مجاورة وترويجه داخل مصر واستمعت النيابة إلى أقوال - رائد شرطة - مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات - سكنه معلوم

رائد شرطة - مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات

شهد أن تحرياته السرية بمشاركة الشاهد السابع دلتهما علي أن المتهمين كونوا فيما بينهم عصابة

للاتجار في المواد المخدرة والمعروف بمخدر الكبتاجون داخل الأراضي المصرية بزعامة الأول وذلك بعقد الاتفاق وجلب المخدرات رفقة السابع وإبرامهما الصفقات مع مجهولين ثم يقوم الأخير بتوفير المخازن والمعدات والأدوات بالاستعانة بالثامن والتاسع لإجادتهما في إخفاء المواد المخدرة بداخل ألواح

النجارة تمهيدًا لتصديرها للخارج بينما يقوم الثاني وحتي السادس بتحصيل المبالغ المالية وتخزين المواد المخدرة داخل البلاد، فاستصدر إذنا من النيابة العامة وبتنفيذه رفقة الشاهد الثاني والثالث ضبط المتهم الأول حال همه لاستقلال سيارة - وضبط تراخيصها وبحوزته حقيبة تحوي عددا من الأكياس التي تحوي جوهر أحد مشتقات الفينثيل أمين - ومبلغ مالي وهاتفين خلويين وبتفتيش السيارة عثر بصندوق الأمتعة الخلفي علي سلاح ناري بندقية خرطوش مذخرة بطلقة من ذات العيار وكيس يحوي عدد أربع طلقات ذات العيار وعدد من الأكياس التي تحوي ذات المخدر ثم انتقلوا لمكان تواجد الثاني والثالث حال همهما لاستقلال سيارة - وصفها وضبط تراخيصها - فضبطهما وجوزة المتهم الثاني حقيبة ظهر تحوي عددا من الأكياس لذات المخدر وبتفتيشه عثر علي هاتفين خلويين - وصفها – ومبلغ مالي وسلاح أبيض - مطواة - بينما ضبط الشاهد الثاني المتهم الثالث وعثر بحوزته على حقيبة كتف تحوي عددا من الأكياس لذات المخدر وبتفتيشه عثر علي هاتفين خلويين وبتفتيش السيارة عثر بصندوق الأمتعة الخلفي عثر علي عدد من الأكياس - ومبلغ مالي.

وأضاف أنه ندب الشاهد الرابع والخامس وآخر لتنفيذ ضبط المتهمين من الرابع وحتي السادس فتمكنوا من ضبط المتهم الرابع حال احرازه الحقيبه تحوي بداخلها عدد من الأكياس التي تحوي ذات الجوهر - ومبلغ مالي وهاتف خلوي وهاتف خلوي وسلاح أبيض مطواة كما ضبطوا الخامس وبحوزته حقيبة تحوي عددا من الأكياس التي تحوي ذات المخدر - ومبلغ مالي وصفه - وسلاح أبيض مطواة - وبتفتيش السيارة على بصندوق الأمتعة علي حقيبة تحوي أكياس لذات المخدر كما انتقلوا لضبط المتهم السادس فتمكنوا من ذلك حال استقلاله السيارة - وصفها وضبط تراخيصها - وبتفتيش السيارة حيازته على بصندوق الأمتعة على كيسين بلاستيكين يحويا ذات المخدر وميزان رقمي وبتفتيشه عثر علي مبلغ مالي - حدده وهاتف خلوي - وصفه وأتبع بيانا انه ندب الشاهد السادس والسابع والثامن وذلك الضبط المتهمين من السابع وحتى التاسع فتمكنوا من ضبط السابع وبحوزته حقيبة تحوي عدد ٢٥ كيسا بلاستيكيا بداخلها كمية من أقراص ذات المخدر وهاتف خلوي - وصفه - ومبلغ مالي - حدده - ثم انتقلوا إلي ورشة النجارة الكائنة بدائرة قسم أول السلام فتمكنوا من ضبط الثامن والتاسع وبحوزتهما كيس بلاستيكي يحوي عدد من الأكياس الشفافة التي تحوي ذات المخدر وأخر يحوي ذات المخدر وأداة طحن - وميزان رقمي.

كما عثروا حيازتهم علي عدد كبير من الألواح الخشبية المخفي بداخلها مسحوق لذات المخدر كما عثر بحوزتها علي هاتفين خلويين ومبلغ مالي وبمواجهتهم أقروا بتأليفهم تشكيلا عصابيا يتخصص في تجارة وترويج وتهريب تلك الأقراص المخدرة بالاشتراك مع المجهولين والهواتف الخلوية وسيلتهم في التواصل مع عملائهم والمبالغ المالية حصيلتهم منها والسيارات المضبوطة لتسهيل نقلها وترويجها والميزانان الرقميان لتجزئة ووزن المواد المخدرة والمطحنة لسحق الأقراص المخدرة وإخفائها بداخل الألواح الخشبية بغرض تصديرها خارج البلاد.

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين ألفوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم وأجمعوا أمرهم علي الإتجار فى المواد المخدرة أحد مشتقات الفينيل إيثيل أمين والمعروف بمخدر الكبتاجون بزعامة الأول وذلك بعقد الإتفاق وجلب المخدرات رفقة السابع وابرامهما الصفقات مع مجهولين ثم يقوم الأخير بتوفير المخازن والمعدات والأدوات التي تستخدم في إخفاء المواد المخدرة بداخل ألواح خشبية واثاث منزلي بالاستعانة بالثامن والتاسع لإجادتها النجارة تمهيدًا لتصديرها للخارج لدول عربية شقيقة بينما يقوم الثاني وحتي الخامس بنقل وترويج المواد المخدرة داخل البلاد ويقوم السادس بتحصيل المبالغ المالية لصالح باقي التشكيل.

كما حاز وأحرز كل منهم بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا الفينيل إيثيل أمين في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا نارياً غير مششحن (بندقية خرطوش) كما- حازوا وأحرزوا – عدد خمس طلقات خرطوش - مما تستخدم علي السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصا لهم بحيازته أو احرازه كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص عدد أربعة أسلحة بيضاء (مطواة قرن غزال ).