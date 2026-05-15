ردا على التصريحات بحق النادي.. بيان رسمي لـ جمهورية شبين

أعرب نادي جمهورية شبين عن استيائه الشديد من التصريحات التي صدرت تجاه النادي وجماهيره العريقة، والتي حملت إساءة غير مقبولة لكيان رياضي كبير له تاريخه ومكانته بين الأندية الجماهيرية المصرية.

وأكد النادي أن دعمه لجماهير الكرة المصرية وتوفير أتوبيسات لنقل المشجعين لمساندة ممثل الكرة المصرية في نهائي قاري، يأتي في إطار الدور الوطني والرياضي والاجتماعي الذي يقوم به النادي دائمًا تجاه جماهيره وأبناء محافظته، وهو أمر يدعو للفخر وليس موضعًا للسخرية أو التقليل.

كما يرفض النادي تمامًا أي محاولات للنيل من قيمة الكيانات الشعبية العريقة أو التقليل من جماهيرها الوفية، مؤكدًا أن جمهورية شبين سيظل دائمًا رمزًا للانتماء والاحترام والتاريخ الكبير، مهما حاول البعض إثارة الجدل أو التقليل من قيمة الأندية الجماهيرية.

ويعلن النادي أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي إساءات أو تجاوزات تمس اسم وتاريخ نادي جمهورية شبين وجماهيره، حفاظًا على حقوق النادي الأدبية والقانونية.

ويؤكد مجلس إدارة النادي أن جمهورية شبين أكبر من أي إساءة، وسيظل فوق الجميع بجماهيره وتاريخه ورجاله الأوفياء.