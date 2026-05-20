رئيس بعثة حج الجمعيات لـ"أ ش أ": المتابعة الميدانية المستمرة للحجاج مفتاح نجاح الموسم

تابع رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أيمن عبد الموجود، سير عمل مشرفي البعثة بالأراضي المقدسة، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية، كما استمع إلى ملاحظات المشرفين من واقع المتابعة الميدانية اليومية للحجاج.

وأكد عبد الموجود، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مشرفي حج الجمعيات الأهلية يمثلون ركيزة أساسية في نجاح الموسم، نظرًا لدورهم المباشر في مرافقة الحجاج وتلبية احتياجاتهم والتعامل الفوري مع مختلف المواقف، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت هذا العام على اختيار عناصر تتمتع بالكفاءة والخبرة والقدرة على التواصل الميداني الفعال مع الحجاج.

وأضاف أن نجاح موسم حج الجمعيات لا يرتبط فقط بجودة الخدمات المقدمة، وإنما يعتمد بالأساس على كفاءة العنصر البشري القادر على إدارة المواقف المختلفة والتعامل الإنساني مع الحجاج، خاصة كبار السن والحالات الأولى بالرعاية، مشددًا على أن مشرفي البعثة يبذلون جهودًا كبيرة على مدار الساعة من أجل توفير رحلة حج آمنة ومنظمة تليق بحجاج الجمعيات الأهلية، وتعكس حجم التطوير الذي تشهده منظومة الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح رئيس البعثة أن منظومة الإشراف هذا الموسم تقوم على المتابعة المستمرة للحجاج منذ لحظة السفر وحتى العودة إلى أرض الوطن، من خلال تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقديم الدعم اللازم خاصة لكبار السن والحالات الإنسانية.

وأكد أن اختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية هذا الموسم تم وفق منظومة دقيقة تعتمد على الكفاءة والجاهزية الميدانية، من خلال اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية لاختيار أفضل العناصر، حيث تقدم 1408 مرشحين، وتم اختيار 271 مشرفًا بعد اجتياز مراحل التقييم المختلفة، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من المتابعة والرعاية لحجاج الجمعيات الأهلية.