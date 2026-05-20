إطلاق مشروع "الواحات الخضراء" بالطاقة الشمسية في الوادى الجديد

أطلقت محافظة الوادي الجديد إشارة البدء التجريبي لتشغيل بئر مياه مشروع "الواحات الخضراء" الواقع شمال المدينة، والذي يُعد نموذجًا رائدًا للتنمية الزراعية المستدامة يتم تنفيذه بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) التابع لجامعة الدول العربية ضمن مشروع الواحات الخضراء.

وقالت محافظة الوادى الجديد ان مشروع "الواحات الخضراء" ياتى كشراكة حيوية بين قطاع البترول المصري ومحافظة الوادي الجديد ومركز (أكساد)، حيث يمتد المشروع على مساحة 35 فدانًا، جرى تخصيص فدان منها للخدمات، فيما تُقسم الـ 34 فدانًا المتبقية لـ 17 مزارعًا من شباب قرية المنيرة بواقع فدانيين لكل مزارع، مستهدفة زراعة محاصيل استراتيجية تتلاءم مع طبيعة المنطقة مثل النخيل والمانجو.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور إيهاب زغلول، نائب مدير إدارة الموارد المائية بمركز أكساد، أن المشروع قام على أسس علمية دقيقة بدأت بعمل حصر وتصنيف للتربة ودراسات جيوفيزيائية لاستكشاف المياه الجوفية، والتي أسفرت عن حفر البئر على عمق 220 مترًا، لينتج تدفقًا مستدامًا بمعدل 45 مترًا مكعبًا في الساعة وبنسبة ملوحة مثالية لا تتعدى 350 جزءًا في المليون، بما يضمن الحفاظ على الخزان الجوفي.

مشيرا أن تشغيل البئر يعتمد بالكامل على منظومة طاقة شمسية حديثة تنتج 75 كيلووات في الساعة لتشغيل مضختين بقدرة (50 و25 حصانًا)، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الطاقة النظيفة وفر تكاليف تشغيلية باهظة كانت ستصل إلى ما يقارب 40 ألف جنيه شهريًا في حال استخدام السولار، فضلًا عن الأثر البيئي الإيجابي وخفض الانبعاثات الكربونية.