بالشبشب.. موجة استياء بعد تعدي سائق ميكروباص على مسن

شهدت إحدى مناطق محافظة الشرقية حالة واسعة من الغضب بعد انتشار مقطع فيديو يرصد اعتداء سائق ميكروباص على رجل مسن بأحد الشوارع، في مشهد أثار استياء المواطنين.

ووثق الفيديو لحظة تعدي السائق على المسن مستخدمًا “شبشب”، فيما حاول عدد من الأهالي التدخل سريعًا لإنهاء المشاجرة.

وأثار الفيديو المتداول موجة كبيرة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب كثيرون بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق.

وتعيد هذه الواقعة فتح النقاش حول أهمية التحلي بالأخلاق وضبط النفس، خصوصًا في الأماكن العامة .