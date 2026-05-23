مياه الإسكندرية تُجدد شهادة أيزو إدارة الطاقة لمحطة المنشية للعام الـ3

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية تجديد شهادة أيزو نظام إدارة الطاقة ISO 50001 لمحطة مياه المنشية (2)، وذلك بعد اجتياز المراجعة الخارجية التي أجرتها شركة NES وكيل شركة Eurocert العالمية، لتواصل المحطة ريادتها كأول محطة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي تحصل على الشهادة منذ عام 2023.

وأكد المهندس السيد ريان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تجديد الشهادة يعكس نجاح الشركة في ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التطوير المستمر ورفع كفاءة التشغيل، مشيرًا إلى أن ملف ترشيد الطاقة والاستدامة البيئية يأتي على رأس أولويات الشركة خلال المرحلة الحالية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الأخضر وتعظيم الاستفادة من الموارد.

وأضاف أن الحفاظ على هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي يؤكد التزام الشركة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتقليل الفاقد ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في تقديم خدمة متميزة ومستدامة للمواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس وليد خضر، رئيس قطاع إنتاج وتوزيع مدينة الإسكندرية، أن محطة المنشية (2) تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين كفاءة التشغيل والإدارة الرشيدة للطاقة، مشيدًا بجهود فرق العمل بالمحطة والإدارات المعنية في تحقيق متطلبات الشهادة الدولية والحفاظ على مستويات الأداء المتميزة.

وأشار إلى أن تجديد شهادة أيزو الطاقة يُعد تأكيدًا عمليًا على قدرة فرق العمل بالشركة على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والالتزام بمعايير الجودة والاستدامة، بما يدعم خطط التطوير المستمر بمختلف مواقع الإنتاج والتوزيع.

وفي السياق ذاته، أشاد كبير مراجعي شركة NES بمنظومة العمل داخل المحطة، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية تعكس وجود قيادة داعمة ونظام مؤسسي فعال قائم على التحسين المستمر والإدارة الواعية للطاقة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.

كما أكد الدكتور عصام عبد المجيد، مدير عام المكتب الفني، أن تجديد الشهادة جاء نتيجة التعاون والتنسيق الكامل بين الإدارة العامة لترشيد الطاقة، والإدارة العامة للمكتب الفني “إدارة توكيد الجودة”، وإدارة محطة المنشية (2)، بما يمثل دفعة قوية نحو تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.