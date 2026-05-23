إزالة مخالفة بناء بحي شمال الغردقة بحملات التصدي للتعديات

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بشأن التصدي الحاسم لكافة مخالفات البناء والتعديات وفرض هيبة القانون، نفذت الوحدة المحلية لحي شمال الغردقة حملة ميدانية لإزالة إحدى المخالفات بمنطقة تقسيم الأحياء «الأمير طلال».

وقاد الحملة اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، يرافقه مسؤولو المتابعة الميدانية وقسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية، حيث تم إزالة روف وشدة خشبية مخالفة تم تنفيذها بالمخالفة للاشتراطات والقوانين المنظمة للبناء.

وأكد رئيس الحي أن الأجهزة التنفيذية تواصل حملاتها وجولاتها الميدانية بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، خاصة خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، لرصد أي محاولات بناء مخالف والتعامل الفوري معها قبل تفاقمها، بما يضمن عودة الانضباط إلى الشارع والحفاظ على النسق الحضاري للمدينة.

وأشار اللواء أحمد علي أحمد إلى أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع انتشار البناء العشوائي الذي يؤثر على التخطيط العمراني والمظهر الجمالي لمدينة الغردقة باعتبارها واحدة من أهم المقاصد السياحية العالمية.

وشدد على استمرار أعمال المتابعة والرصد الميداني للتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في مهدها، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي مخالفات تهدد جهود التنمية أو تشوه الشكل الحضاري للمدينة.