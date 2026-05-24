انهيار والدة طفلتي البحيرة عقب براءة العم المتهم بالتعدي عليهما بعد حكم مؤبد غيابي

شهدت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة حالة من التأثر والانهيار لوالدة طفلتين، عقب صدور حكم ببراءة عم الطفلتين المتهم في قضية التعدي عليهما، وذلك بعد إعادة إجراءات محاكمته، عقب صدور حكم غيابي سابق ضده بالسجن المؤبد.

وكانت المحكمة قد نظرت القضية المتداولة، والتي اتُهم فيها عم الطفلتين بالتعدي على ابنتي شقيقه داخل نطاق محافظة البحيرة، حيث سبق وأن صدر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، قبل أن تتم إعادة الإجراءات القانونية وإعادة نظر القضية أمام الدائرة المختصة.

وخلال جلسة النطق بالحكم، قضت المحكمة ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه، وسط حالة من الترقب داخل قاعة المحكمة، فيما دخلت والدة الطفلتين في حالة انهيار عقب سماع منطوق الحكم.

وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا داخل محافظة البحيرة، نظرًا لملابساتها وتداولها خلال الفترة الماضية، بينما جاءت جلسة الحكم وسط إجراءات قانونية معتادة، في انتظار ما قد تشهده القضية من خطوات قانونية لاحقة حال اتخاذ أي إجراءات جديدة من الأطراف المعنية