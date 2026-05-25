سعر فستان مي عز الدين في صاحبة السعادة يثير الجدل.. لن تتوقعه

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة للفنانة مي عز الدين من برومو برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc.

تفاصيل إطلالة مي عز الدين

تألقت مي عز الدين في البرومو بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون النبيتي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

وحمل فستان مي عز الدين في برنامج صاحبة السعادة توقيع دار الأزياء CHATS BY C.DAM وبلغ سعر ما يقرب من 39 ألف جنيه مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أكملت مي عز الدين إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الفخامة التي زادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي عز الدين على خصلات شعرها المنسدلة، ووضعت مكياجا هادئا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.