بفستان لافت... يسرا تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة يسرا

جذبت يسرا أنظار متابعيها و جمهورها بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود و اتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

انتعلت يسرا حذاء ذا كعب عالي مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأسود، تزينت ببعش المجوهرات الفخامة التي زادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت يسرا بشعرها الأشقر المرفوع، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.