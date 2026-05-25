محافظ الغربية: لا تهاون مع المتلاعبين بصحة المواطنين

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، في إطار خطة تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو تهدد الصحة العامة، مع استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ إجراءات فورية ورادعة تجاه المخالفين.

حملات رقابية

وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، بقيادة المهندسة حنان عامر، أنه تم شن حملات موسعة ومفاجئة على عدد من المنشآت الغذائية والأسواق ومصانع التصنيع الغذائي، أسفرت عن ضبط مصنع حلوى أطفال غير مرخص يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، حيث تم التحفظ على نحو 40 ألف قطعة حلوى أطفال و300 كيلو عسل مجهول المصدر.

ضبط مصانع حلوي غير مرخصة

كما أسفرت الحملات عن مداهمة مصنع لحوم غير مرخص، وضبط ربع طن من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتشميع المنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.

ردع مخالفين قانونيا

وأضافت مدير فرع الهيئة أن الحملات تأتي ضمن خطة رقابية شاملة تستهدف تتبع سلسلة تداول الغذاء من المصدر حتى المستهلك النهائي، مع تكثيف المرور المفاجئ على المصانع والمخازن ومنافذ البيع، لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء.

تعاون الاجهزه التنفيذية

واختتم محافظ الغربية بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية، وتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء المنتجات الغذائية، مشددًا على اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية ضد المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.