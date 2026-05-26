محمد شبانة: الأهلي لا يعاني من أزمة مالية.. وملف ريبيرو لن يتجاوز الشرط الجزائي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن ما يتردد مؤخرًا بشأن وجود أزمات مالية داخل النادي الأهلي أو تهديده بإيقاف القيد بسبب قضايا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم غير دقيق، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي تتعامل باحترافية مع ملف المدربين والشرط الجزائي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج نمبر وان المذاع على قناة CBC: "فجأة ظهرت قصة ريبيرو، مدرب الأهلي السابق، وطلع ناس قالت إن الأهلي اتغرم مليون دولار، وكولر كان ليه مليون دولار أخدهم، وتوروب هياخد 5 ملايين دولار".

وأضاف: "الأهلي فجأة بقى مديون وعنده قضايا في الفيفا ومعرض لإيقاف القيد، والبعض بيقول إن هناك أزمة داخل النادي، وأنا مندهش من الكلام ده لأنه غير دقيق".

وتابع: "الأهلي رفض منح ريبيرو أي مقابل غير الشرط الجزائي، وقالوا له: تعال نروح المحكمة الرياضية، والأمر لن يستغرق أكثر من 3 شهور".

وأوضح: "ريبيرو سيحصل على 3 شهور فقط بحكم المحكمة الرياضية، وتوروب سيحصل على 3 شهور بداية من أول يوليو، أما كولر فقد حصل على مستحقاته كاملة، ولو أنا من الأهلي كنت منحته أكثر من مستحقاته لأنه حقق بطولات كثيرة مع النادي".

وأشار إلى أن ملف الشرط الجزائي أمر طبيعي في عالم كرة القدم، قائلًا: "موضوع الشروط الجزائية ده عادي في كل أندية العالم، والشطارة إنك تخلص الأمور بدون ما تروح للفيفا، والأمثلة كثيرة في الأندية الأوروبية، مثل أنطونيو كونتي مع تشيلسي، وجوزيه مورينيو مع توتنهام، ولوتشيانو سباليتي مع نابولي".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الأهلي دائمًا بينهي الأمور مع المدربين بشكل مبكر وبدون الدخول في مشاكل أو قضايا، لكن في حالة ريبيرو كان هناك طمع، ولذلك الأهلي رفض مطالبه".